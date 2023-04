Voici à quoi ressembleront les relations sexuelles dans 100 ans, selon un futurologue

Tom Cheesewright, futurologue et auteur, a dévoilé ses prédictions sur la vie dans 100 ans. Mariage, rencontres amoureuses, robots, numérique : voici ce qui nous attend selon ce futurologue.

Que se passera-t-il dans 100 ans ? Comment la société aura-t-elle évolué d’ici 2123 ? De nombreuses personnes se posent ces questions, incapables de connaître la réponse. Si vous faites partie des curieux qui imaginent le monde dans des centaines d’années, ces prédictions sur le futur pourraient vous intéresser.

Elles ont été présentées par Tom Cheesewright, un futurologue capable de prédire à long terme les besoins et le développement d’une société.

Le mariage et le divorce

D’après Tom Cheesewright, la vie après le divorce sera très différente de celle de maintenant. Grâce au numérique, il sera plus facile de se répartir les meubles car tout sera automatisé et virtuel. Les couples posséderont un inventaire complet de leurs biens et pourront les évaluer en direct. De plus, tous les documents liés au mariage seront numérisés et une simple analyse d’empreinte digitale permettra de signer un certificat de mariage.

Dans 100 ans, les individus auront plus de partenaires au cours de leur vie. Le mariage traditionnel existera toujours mais on observera de plus en plus d’unions. Tout comme avec leur carrière, les personnes multiplieront les mariages dans leur vie.

Les relations amoureuses dans 100 ans

Selon le futurologue, de nouveaux systèmes de rencontres pour célibataires seront mis en place d'ici 2123. Les personnes qui le souhaitent pourront partir en vacances organisées avec d’autres célibataires qui partageront les mêmes idées qu’elles. Alors que la société sera plongée dans le numérique et le métavers, de plus en plus d’individus chercheront à faire des rencontres réelles.

“Je m’attends à ce que nous assistions à un contrecoup de la technologie et à une résurgence des relations humaines brutes”, a expliqué Tom Cheesewright.

Les rapports sexuels avec les robots pourraient également être plus courants, notamment chez les personnes qui ont vécu une rupture difficile et qui ne veulent plus s’engager. Selon le futurologue, la frontière sera très mince entre les robots et les objets sexuels.

Un monde plongé dans le virtuel

Avec le déploiement des nouvelles technologies, Tom Cheesewright s’attend à ce que notre monde soit plongé dans le numérique. Selon ses prédictions, le métavers sera dominant en 2123, date à laquelle nous posséderons tous des lunettes ou des lentilles de contact intelligentes, et ce 24/24h. Les humains passeront la plupart de leurs journées à interagir avec des intelligences artificielles et des robots.

Ces derniers seront également dominants dans nos vies puisqu’ils feront les tâches de la vie quotidienne à notre place : ils se chargeront des tâches ménagères, feront nos courses et paieront nos factures.

Des enfants de plus en plus tard

Enfin, le dernier point soulevé par le futurologue concerne la parentalité. Selon Tom Cheesewright, les humains vivront plus longtemps et en meilleure santé. Pour cette raison, ils retarderont leur envie de s’installer et d’avoir des enfants. Les femmes donneront naissance à plus de 50 ans grâce aux progrès de la médecine et les couples seront de plus en plus nombreux à ne pas vouloir d’enfant.