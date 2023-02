Il prétend venir de 2858 et annonce cinq découvertes importantes cette année pour l'avenir de l'humanité

Sur TikTok, un utilisateur prétend venir de 2858 et annonce que certaines découvertes auront lieu cette année. Celles-ci nous donneront le secret d’une vie plus longue.

Et si 2023 était une année charnière dans l’évolution de la vie humaine ? C’est ce qu’affirme un certain utilisateur sur TikTok, sous le nom “darknesstimetravel”, prétendant venir de 2858.

Crédit photo : iStock

Il avance notamment que cette année sera celle de la découverte de plusieurs indices qui mèneront la recherche scientifique au secret d’une espérance de vie plus longue.

De plus en plus, ses vidéos rencontrent une audience importante et il est désormais suivi par près de 16 000 abonnés. Pour être plus concret, il donne même les cinq dates de ces importantes découvertes.

Selon lui, ces découvertes scientifiques nous aideront à mieux comprendre le passé de l’humanité et à mieux anticiper son avenir.

La première de ces découvertes surviendrait très bientôt, le 28 février prochain, soit dans cinq jours : “Tout le monde aura le même rêve : celui d’extraterrestres qui atterrissent sur Terre pour la conquérir”.

Ensuite, la seconde étape aura lieu le 2 avril prochain : “Un nouvel élément sera découvert et pourra remplacer l’oxygène, pouvant ajouter 50 années d’espérance de vie”.

Découverte de restes humains sur Mars et de… mégalodons sur Terre

Le 4 mai 2023, des ossements humains seront découverts…sur Mars. Une découverte qui prouvera que les êtres humains sont originaires de la planète rouge.

Le 26 août, des scientifiques découvriront la présence de quatre mégalodons dans la Fosse des Mariannes. Il s’agit de la fosse océanique la plus profonde connue à ce jour et aussi l’endroit le plus profond de la croûte terrestre. Elle est située dans la partie nord-Ouest de l’océan Pacifique, à l’est des îles Mariannes.

Crédit photo : Appeles Entertainment

Quand on sait que 95% des océans sont encore inexplorés, nul doute que les profondeurs océaniques nous cachent bien des choses. De là à abriter l’un des plus gros prédateurs préhistoriques éteint il y a plusieurs millions d’années, il n’y a qu’un pas que l’Homme n’aimerait sûrement pas franchir, sauf Jason Statham.

Enfin, la dernière découverte aura lieu le 16 octobre 2023 grâce à un groupe d’adolescents. Ces derniers trouveront des ruines anciennes et une pierre qui nous permettra de faire des voyages interplanétaires instantanément.

Forcément, ces prédictions laissent les internautes perplexes, quand d’autres sont impatients d’arriver à ces dates pour voir s’il dit vrai.