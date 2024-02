Après avoir obtenu le prix des meilleurs pains au chocolat de France, ce boulanger en produit... 800 par jour

En octobre dernier, Sylvain Belouin a décroché le prix du meilleur pain au chocolat de France. Une distinction qui lui a fait une très belle publicité puisqu’il produit maintenant 800 pains au chocolat par jour.

À 27 ans, Sylvain Belouin a obtenu le prix du meilleur pain au chocolat de France. Ce boulanger basé en Maine-et-Loire a participé à la seconde édition du Master du Pain au Chocolat qui s’est tenue le 30 octobre dernier lors du salon du chocolat à Paris. Ce concours, organisé par la Confédération nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie française, a rassemblé 42 candidats. Tous sont arrivés avec un objectif commun : remporter le prix du meilleur pain au chocolat de France.

Pour cela, les candidats ont dû convaincre un jury composé de professionnels du métier et de journalistes. Les viennoiseries ont été jugées selon leur feuilletage, leur goût, la cuisson, leur brillance, le fondant et l’aspect visuel. En plus de cela, les cinq pains au chocolat présentés par les candidats “devaient être identiques, peser entre 55 et 65 grammes et être apportés dans un contenant neutre fermé sans indication extérieure”.

Il produit 800 pains au chocolat par jour

C’est donc Sylvain Belouin qui a décroché le premier prix grâce à son pain au chocolat “fondant, croustillant et évidemment chocolaté”, comme il aime le décrire. Le secret de sa recette ? Une petite touche de miel ajoutée à la pâte feuilletée lors de la préparation.

“Dans la pâte, je mets du miel, c’est différent du sucre, c’est léger, ça apporte un autre goût, un petit plus”, a confié Sylvain Belouin.

Crédit photo : Boulangerie Le Quatre / Facebook

Pour fabriquer les viennoiseries de sa boutique, le boulanger travaille avec des produits locaux. Le lait utilisé provient par exemple d’une ferme située à 2 kilomètres de la boulangerie. Cette distinction a fait une grosse publicité à Sylvain Belouin puisque depuis, la demande explose. Aujourd’hui, le boulanger doit produire 800 pains au chocolat par jour et connaît un énorme succès.

“On est passé de 120 pains par jour à 800 ! Certains clients font 30 minutes de voiture pour venir à la boulangerie. Je n’ai fait qu’un pain au chocolat, je n’ai rien inventé, j’ai juste fait mon travail”, a précisé l’artisan.

Si Sylvain Belouin est submergé par la demande, il n’en a pas profité pour augmenter ses tarifs pour autant puisque ses délicieux pains au chocolat se vendent toujours à 1,15 euro. Si vous voulez goûter cette viennoiserie pas comme les autres, rendez-vous à la boulangerie Le Quatre, dans la commune de Brissac-Quincé, près d’Angers.