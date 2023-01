L'outil d'intelligence artificielle ChatGPT répond à la question « chocolatine » vs « pain au chocolat »

Le sempiternel débat sur le terme à employer entre chocolatine et pain au chocolat pourrait-il avoir enfin trouvé une réponse fiable ? Pour le savoir, la question a été posée à la désormais populaire intelligence artificielle ChatGPT.

Crédit : Berryspun/ iStock

À voir aussi

Si l’intelligence artificielle ChatGPT peut rédiger les devoirs d’étudiants, elle peut aussi peut-être répondre à ce questionnement qui hante la France depuis des décennies : chocolatine ou pain au chocolat ?

C’est l’expérience amusante que nos confrères de France info ont réalisée avec ChatGPT qui commence par préciser que chocolatine et pain au chocolat « présentent quelques différences essentielles ».

La réponse de ChatGPT n’est pas satisfaisante puisque l’intelligence artificielle cite une recette en tous points similaires pour les deux termes.

Chocolatine et pain au chocolat, une affaire de région

Crédit : ChakisAtelier/ iStock

Cependant, comme beaucoup de Français le savent, les termes chocolatine et pain au chocolat n’ont de différent que leur utilisation du nom selon la région de France dans laquelle on vit. Une nuance finalement soulignée par l’outil.

« Les deux pâtisseries sont populaires en France, mais le pain au chocolat se trouve plus souvent dans le nord de la France, tandis que la chocolatine se trouve plus souvent dans le sud ». L’intelligence artificielle rappelle aussi que le terme « chocolatine », utilisé dans le Sud-Ouest de la France, est notamment utilisé en Belgique et dans certaines régions du Canada.

ChatGPT conclut enfin : « le nom ‘pain au chocolat’ est plus couramment utilisé en France, tandis que ‘chocolatine’ est plus couramment utilisé dans le sud de la France », en particulier dans le grand Sud-Ouest. Le débat reste donc entier.