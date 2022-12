Pain au chocolat ou chocolatine ? La science linguistique a tranché

Avec son « Atlas du Français de nos Régions », un linguiste a établi une vraie carte de France de l’usage des termes «pain aux chocolat» et «chocolatine» pour désigner la viennoiserie. Quel est le verdict ?

Pain au chocolat ou chocolatine ? Telle est la question qui divise la France depuis des décennies entres les Français du Sud-Ouest et… presque tous les autres .

Chaque région a son propre terme, et lorsque deux versions s’opposent, difficile de trouver un argument valable chez l’un ou l’autre.

À l’origine, le mot chocolatine est apparu au milieu du XIXème siècle grâce à August Zang, qui importe la baguette en France. L’Autrichien ramène également, de Vienne, le croissant et une version au chocolat…

Pain au chocolat ou chocolatine, qui gagne ?

Aujourd’hui, on s’écharpe encore sur le nom original. Pour trancher sur la question, un linguiste et spécialiste des français régionaux à l’université catholique de Louvain, Mathieu Avanzi, a fait circuler un sondage auprès de plusieurs milliers de Français.

Suite à cela, il a publié un livre intitulé « Atlas du Français de nos Régions » dans lequel il établit une carte de France précise de l’utilisation des termes chocolatine et pain au chocolat pour désigner la même viennoiserie.

Et pas seulement, puisqu’il a réussi à isoler d’autres appellations comme « couque au chocolat » (dans les Ardennes), « petit pain au chocolat » (Hauts-de-France et Grand Est), et « croissant au chocolat » (Grand Est)

Sur la carte, on pourra y constater une triste réalité pour nos amis du Sud-ouest, puisque la « chocolatine » n’est présente que dans leur région, tandis que le « pain au chocolat » règne sur la majeure partie de la France.

Néanmoins, il faut reconnaître que la tenacité des sudistes à faire vivre le débat a permis au terme « chocolatine » d'être utilisé dans certains départements où elle n'était pas du tout employée jusqu'à alors.