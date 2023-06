À 17 ans, il va offrir une maison à sa maman sans-abri après avoir vendu un objet virtuel

Un jeune surdoué ukrainien vivant en Écosse a le projet d’offrir une maison à sa maman avec l’argent qu’il a gagné en vendant, au prix fort, l’une de ses inventions.

Au premier abord, Maksym Gavrylenko est un adolescent comme les autres !

Mais lorsque l’on s’intéresse de plus près à ce lycéen de 17 ans, qui étudie en Écosse, on se rend compte qu’il n’est peut-être pas si ordinaire.

Et pour cause, à un âge où ses camarades ne pensent qu’à s’amuser, ce jeune ukrainien s’apprête à offrir une maison à sa maman sans domicile fixe, après avoir vendu un serveur Minecraft qu’il avait lui-même fabriqué depuis sa chambre d’étudiant de la Lomond School, à Helensburgh.

Il va offrir une maison à sa maman après avoir vendu un serveur Minecraft qu’il a lui-même conçu

Si le prix de cette vente n’a pas été communiqué, la presse britannique évoque une « somme importante » et manifestement suffisante pour acheter une propriété.

Un bel accomplissement pour le jeune homme qui s’est confié sur le site de son école.

« Je suis très fier d'avoir pu transformer ma passion en une entreprise rentable et je prévois de m'occuper de ma mère À cause de la guerre, elle a été contrainte de fuir sa maison, et s'est retrouvée sans abri. Pouvoir lui acheter une propriété rendra toutes les heures passées sur ce projet utiles », explique ainsi Maksym, dont la maman est aujourd’hui hébergée par des amis au Portugal.

Le reste de sa famille, à commencer par ses grands-parents et sa sœur, est en revanche resté au pays et vit dans une angoisse perpétuelle.

Malgré ce contexte délicat, tous doivent très certainement être fiers de leur petit Maksym, qui a fait beaucoup de chemin depuis son arrivée en Écosse, il y a deux ans.

Crédit photo : DR

Tout a commencé lorsque le jeune homme a lancé un projet de société de jeu avec des amis communs. Leur but : créer un serveur qui permettrait à plusieurs « gamers » de jouer au célèbre jeu vidéo Minecraft.

Et ce qui n’était au départ qu’un petit pari amical entre passionnés s’est rapidement transformé en « success story ».

« Nous n'avions jamais imaginé que cela deviendrait une opportunité commerciale viable, mais avec les conseils de mon frère qui travaille dans la technologie, et de l'école, j'ai été encouragé à explorer les possibilités de le transformer en quelque chose de plus grand », raconte-t-il, encore incrédule.

Il faut dire que son projet de serveur a très rapidement fait des émules, au point d’entraîner une augmentation exponentielle du nombre de joueurs venus des quatre coins du monde.

Très vite, des annonceurs ont commencé à s’intéresser au serveur et celui-ci a pris de la valeur.

Et ce qui devait arriver arriva puisque la Lomond School a récemment déclaré qu'une offre lucrative, émanant d’une entreprise technologique, avait été faite à Maskym et ses compères pour le rachat du serveur.

L’école écossaise a par ailleurs précisé que cette offre avait été acceptée en mai dernier, pour le plus grand bonheur de Maksym, qui peut désormais envisager l’avenir sereinement, tout en prenant soin de sa maman.