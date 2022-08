Cette île en Ecosse avec maison privée est à vendre pour un prix dérisoire !

Envie de changement ? L’île de Pradda en Ecosse est en vente pour une somme dérisoire. On vous fait le tour du propriétaire.

Avis aux amateurs de logements insolites. Le site Insider a dévoilé une annonce inédite : la mise en vente de l’île de Pradda en Écosse située à 50 kilomètres de Glasgow. Selon le média, la propriété de 11 hectares, accessible uniquement par hélicoptère, avion ou bateau, serait disponible pour la somme de 315 000 livres sterling, soit environ 450 000 euros. Et pour ce montant, les futurs acheteurs en auront pour leur argent.

À voir aussi



Crédit : Insider/Knight Frank



Crédit : Insider/Knight Frank

Un écosystème unique sur l’île

Une plus de bénéficier d’un terrain immense, cette île possède un phare entièrement automatisé depuis les années 1990. Et ce n’est pas tout. Le prix comprend également l'ancienne maison du gardien de phare composée de deux salons, d’une salle de bains, ainsi qu'une cuisine et de 5 chambres.



Crédit : Knight Frank



Crédit : Knight Frank

Ainsi qu’une autre petite maison, comprenant un salon, une chambre et une salle de douche. En clair, pour 450 000€, l’acheteur pourra bénéficier d’une île, d’un phare, de deux maisons ainsi que d’un espace extérieur démesuré, mais cela ne s’arrête pas là. L'île de Pradda possède à elle seule un véritable écosystème. Plus de 100 espèces d’oiseaux auraient été repérées et il serait très facile d'apercevoir des requins-pèlerins, des loutres ou encore des dauphins, comme le précise Géo.



Crédit : Knight Frank



Crédit : Knight Frank

Bien que cette offre soit alléchante, le futur acquéreur devra entreprendre quelques travaux de rénovation pour les habitations et devra être équipé d’un bateau ou bien d’un avion. Rien que ça !



Crédit : Knight Frank