Artemis II : décrochez gratuitement votre billet pour faire le tour de la Lune

Alors que la mission Artemis II se prépare, la Nasa propose à qui le veut de “voyager virtuellement” autour de la Lune. Une démarche simple et gratuite.

En 2026, la capsule Orion de la mission Artemis II va décoller de la Terre pour faire le tour de la Lune. À son bord, on retrouvera quatre astronautes dont le commandant Reid Wiseman, le pilote Victor Gloover et les spécialistes de mission Christina Koch et Jérémy Hansen. Mais ce n’est pas tout !

Les personnes qui le souhaitent pourront voyager virtuellement avec les astronautes dans la capsule Orion à l’aide de leurs noms. En effet, une carte mémoire sera placée dans le vaisseau Orion, contenant les noms de toutes les personnes qui se seront inscrites. Cette démarche est totalement gratuite.

Crédit photo : iStock

Voyager autour de la Lune

Si Katy Perry a pu voyager dans l'espace, cela pourrait également être le cas pour votre identité. Le décollage de la capsule Orion devrait avoir lieu autour du 5 février prochain, et au plus tard le 26 avril 2026 pour un vol historique autour de la Lune. Selon France Bleu, les astronautes vont être dans l’espace pendant une dizaine de jours. La capsule passera au plus près de la Lune, soit à 10 427 kilomètres. Au sixième jour, l’équipage sera au point le plus éloigné de la Terre, à 400 000 kilomètres de la planète bleue.

Les objectifs de cette mission sont de faire des découvertes scientifiques autour de la Lune et “d’approfondir nos connaissances sur les radiations spatiales, la santé et le comportement humains, ainsi que les communications spatiales”, selon la NASA. En plus de cela, ce voyage va aider à préparer les futures missions et vols habités dans l’espace.

“Ce vol marque une nouvelle étape vers les missions habitées vers la surface lunaire et aide l’agence à préparer les futures missions d’astronautes vers Mars. Les noms soumis seront inclus sur une carte SD qui volera à l’intérieur d’Orion lors du lancement de la mission Artemis II en 2026”, indique la NASA sur son site internet.

Si vous voulez faire voyager gratuitement votre nom dans la capsule Orion, inscrivez-vous sur le site de la NASA et remplissez le formulaire avant le 21 janvier 2026. Cette démarche est totalement gratuite et, selon Le Parisien, plus de 500 000 personnes se sont déjà inscrites. Ce n’est pas la première fois qu’un tel événement a lieu puisqu’en 2024, 2 millions de personnes ont voyagé virtuellement avec leurs noms à bord d’Europa Clipper, un satellite de la planète Jupiter.