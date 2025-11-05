Jamais vu depuis 43 ans ! Ne ratez pas la Super Lune du Castor qui va illuminer le ciel aujourd'hui

Avis aux amateurs d’astronomie ! Ce soir, la Super Lune du Castor va illuminer le ciel. Plus lumineuse et plus brillante, la Lune va se colorer d’une belle teinte orangée.

Dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 novembre, la Super Lune du Castor va illuminer le ciel. Une Super Lune se produit lorsque la Lune se trouve au plus près de la Terre sur son orbite elliptique. Ainsi, elle apparaît plus lumineuse et plus grosse. Ce soir, la Lune devrait même se teinter d’une belle couleur orangée.

Si d’autres Supers Lunes ont eu lieu cette année, comme celle du chasseur le 7 octobre dernier, cette fois-ci, le spectacle sera encore plus impressionnant. En effet, la Super Lune du Castor est la plus lumineuse de l’année. Le spectacle commencera à 14h, ce qui signifie que la Super Lune sera visible en plein jour, une première en France depuis 43 ans.

Crédit photo : iStock

Une Lune plus grosse et plus brillante

Mais si vous voulez profiter pleinement de l’événement, il est conseillé d’attendre le meilleur moment pour regarder la Lune, c’est-à-dire à 23h16 ce soir. Selon Sud Ouest, à cette heure-là, la Lune sera au point le plus proche de la Terre, soit à 356 400 kilomètres. Elle sera 30% plus brillante et 14% plus grosse que d’habitude.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, à cette heure-là, il sera possible de voir quatre autres astres avec un télescope ou des jumelles. Selon RTL, nous pourrons voir Jupiter en bas à gauche de la Lune, Saturne en bas à droite, Uranus à gauche, ainsi que l’étoile Bételgeuse, une étoile géante rouge, à droite de Jupiter.

Comment bien voir le spectacle ?

Si cet événement porte le nom de Super Lune du Castor, c’est en référence aux traditions des tribus amérindiennes et des premiers colons nord-américains. Ces derniers avaient donné ce nom à la Lune car au mois de novembre, les castors redoublent d’activité en fortifiant leurs barrages et en faisant des réserves avant l'hiver.

Pour bien voir le phénomène, optez pour un lieu éloigné de toute pollution lumineuse afin d'être plongé dans le noir et profiter du spectacle. Un événement astronomique à ne pas manquer pour en prendre plein les yeux.