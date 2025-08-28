La « Lune de sang » va bientôt apparaître dans le ciel, ne manquez pas ce phénomène rare

Une éclipse lunaire totale va avoir lieu dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 septembre. Un phénomène impressionnant à ne pas manquer qui sera visible depuis la France.

Dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 septembre, la Lune va disparaître dans l’ombre de la Terre. En effet, nous allons assister à une éclipse totale de Lune. Ce phénomène survient lorsque la Terre se situe entre le Soleil et la Lune, plaçant ainsi notre satellite dans la pénombre. Pendant l’éclipse, la Lune se pare d’une couleur rouge cuivrée, qui peut être impressionnante. Pour cette raison, elle porte le surnom de “Lune de sang”.

Au total, l’événement durera 3 heures, 29 minutes et 24 secondes. En France, le maximum de l’éclipse est prévu à 20h11. La Lune restera plongée dans l’obscurité pendant 82 minutes. Il sera possible de voir l’éclipse depuis la France, mais les conditions d’observation seront différentes selon les régions.

Voir l’éclipse depuis la France

À Paris, la Lune fera son apparition dans le ciel aux alentours de 20h17 et il sera possible d’observer l’éclipse pendant encore 30 minutes. Dans l’est de la France, les habitants seront plus chanceux puisqu’ils pourront profiter d’un spectacle d’une heure, pendant lequel la Lune sera encore rouge. À contrario, le phénomène sera à peine visible dans l’ouest puisque la Lune apparaîtra dans le ciel à la fin de l’éclipse.

Cette éclipse est la deuxième de l’année 2025. La première est survenue dans la nuit du 13 au 14 mars et s’est parée d’une couleur rouge spectaculaire. Selon Ça m’intéresse, l’éclipse de septembre devrait être encore plus impressionnante. Pour profiter du spectacle, installez-vous sur un terrain où le ciel est dégagé, sans colline ni bâtiment, pour voir la Lune dès qu’elle apparaîtra à l’horizon.