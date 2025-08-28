La « Lune de sang » va bientôt apparaître dans le ciel, ne manquez pas ce phénomène rare

Par ·

Une éclipse lunaire

Une éclipse lunaire totale va avoir lieu dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 septembre. Un phénomène impressionnant à ne pas manquer qui sera visible depuis la France.

Dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 septembre, la Lune va disparaître dans l’ombre de la Terre. En effet, nous allons assister à une éclipse totale de Lune. Ce phénomène survient lorsque la Terre se situe entre le Soleil et la Lune, plaçant ainsi notre satellite dans la pénombre. Pendant l’éclipse, la Lune se pare d’une couleur rouge cuivrée, qui peut être impressionnante. Pour cette raison, elle porte le surnom de “Lune de sang”.

Une éclipse lunaireCrédit photo : iStock

Au total, l’événement durera 3 heures, 29 minutes et 24 secondes. En France, le maximum de l’éclipse est prévu à 20h11. La Lune restera plongée dans l’obscurité pendant 82 minutes. Il sera possible de voir l’éclipse depuis la France, mais les conditions d’observation seront différentes selon les régions.

Voir l’éclipse depuis la France

À Paris, la Lune fera son apparition dans le ciel aux alentours de 20h17 et il sera possible d’observer l’éclipse pendant encore 30 minutes. Dans l’est de la France, les habitants seront plus chanceux puisqu’ils pourront profiter d’un spectacle d’une heure, pendant lequel la Lune sera encore rouge. À contrario, le phénomène sera à peine visible dans l’ouest puisque la Lune apparaîtra dans le ciel à la fin de l’éclipse.

Les étapes d'une éclipse lunaireCrédit photo : iStock

Cette éclipse est la deuxième de l’année 2025. La première est survenue dans la nuit du 13 au 14 mars et s’est parée d’une couleur rouge spectaculaire. Selon Ça m’intéresse, l’éclipse de septembre devrait être encore plus impressionnante. Pour profiter du spectacle, installez-vous sur un terrain où le ciel est dégagé, sans colline ni bâtiment, pour voir la Lune dès qu’elle apparaîtra à l’horizon.

Source : Ça m'intéresse
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Lune

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Pleine lune dans la nuit
Préparez-vous, une rare « lune noire » va apparaître dans le ciel cette semaine
Pleine Lune
La NASA va installer un réacteur nucléaire sur la Lune très bientôt
Buzz Aldrin affirme ne pas être allé sur la Lune
Buzz Aldrin a-t-il révélé que l'alunissage était truqué ? Ses propos dans une ancienne interview refont surface et sèment le doute
Un astéroïde proche de la Lune et de la Terre
L'astéroïde « City Killer » pourrait entrer en collision avec la Lune et créer une gigantesque pluie de météores
La Pleine Lune des Fraises
Le 11 juin, ne ratez pas la Super Pleine Lune des Fraises, cet événement rarissime ne se reproduira pas avant... 2043