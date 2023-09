Aux États-Unis, les gens utilisent désormais des taxis sans chauffeur

C'est bien connu, on n'arrête pas le progrès ! Plus le temps passe et plus la technologie avance et ces dernières années, elle ne cesse de nous surprendre. Vous pensiez que les voitures sans chauffeur n'étaient pas près de prendre la route ? Et bien c'est chose faite aux États-Unis.

L'intelligence artificielle n'a pas fini de nous surprendre

De l'autre côté de l'Atlantique, les citadins peuvent vivre une expérience à laquelle nous n'avons pas encore accès. Une fois de plus, l'intelligence artificielle épate et agace en même temps. Car elle est encore parvenue à remplacer l'homme dans un domaine d'activité bien précis.

Les machines intelligentes, nous les côtoyons quotidiennement. Outre les ordinateurs dont nous ne pouvons désormais plus nous passer, nous utilisons les caisses automatiques dans les supermarchés, les robots serveurs dans certains restaurants de la capitale ou encore les fameuses intelligences artificielles capables de nous renseigner dans tout un tas de domaines.

Et puis un jour, il y aura les voitures qui se conduiront sans l'aide de l'humain. Vous avez sûrement déjà entendu parler de prototypes qui ont déjà fait l'objet de plusieurs reportages télé. Il semble qu'aux États-Unis, les voitures intelligentes aient dépassé le stade du prototype.

Des robots taxis sillonnent les routes de Californie

En Californie, des robots taxis proposent leurs services aux habitants de certaines villes. À San Francisco, par exemple, 500 taxis sans chauffeur circulent librement sur les routes. On les appelle des taxis robots. Mis en circulation le 10 août dernier, ces bijoux de technologie ont obtenu l'autorisation des pouvoirs publics. Mais seulement deux opérateurs ont décroché ce précieux sésame. Il y a Waymo, une filiale d'Alphabet et Cruise, une filiale de General Motors.

Ces informations ont été révélées dans le journal "Le Figaro".

Nul besoin de chauffeur, une application mobile suffit à programmer un itinéraire

Ainsi, des voitures autonomes obéissent aux souhaits de leurs clients. Pour ce faire, elles embarquent des technologies très avancées. Munis de multiples caméras et capteurs, ces véhicules intelligents sont commandés via une application mobile. Les usagers doivent la télécharger sur leur smartphone. Une fois cela fait, ils s'installent à l'arrière et choisissent leur destination de manière à programmer l'itinéraire.

Heureusement pour les vrais chauffeurs de taxis, les capacités de ces robots sont limitées. En effet, ils ne peuvent dépasser un périmètre géographique préalablement déterminé. L'avantage pour les usagers qui souhaitent se déplacer dans ces zones délimitées : ce sont les prix des trajets qui s'avèrent moins élevés que les courses des taxis.

Une fiabilité remise en question ?

En termes de sécurité, tout est étudié pour que les clients ne prennent aucun risque. Programmés pour respecter le code de la route, ces taxis sans chauffeur ne contournent aucune loi. En tout cas, c'est ce que promettent les deux opérateurs. Malheureusement, les usagers ont déjà fait part de dysfonctionnements, notamment à San Francisco. "France Info" a rapporté que, chaque jour, sur les réseaux sociaux, des américains racontent des incidents liés à ces véhicules autonomes. Les internautes évoquent des feux rouges grillés et l'un des usagers a même raconté une collision avec un véhicule de secours.

Suite à ces incidents, la présence de ces taxis sans chauffeur divise dans les grandes villes américaines. Quant aux entreprises qui les conçoivent, elles assurent que ces véhicules ne sont pas plus dangereux que des humains.