“Il n'a rien vu et s'est rendormi”, en Normandie, une voiture s'écrase dans une maison en pleine nuit

Au Val-Saint-Père, près d’Avranches en Normandie, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a foncé dans une maison. Personne n’a été blessé lors de cet accident impressionnant.

Un accident a eu lieu dans la matinée du dimanche 17 septembre au Val-Saint-Père, en Normandie. Alors qu’il roulait à vive allure dans un chemin très pentu, un automobiliste âgé de 23 ans a perdu le contrôle de son véhicule. Sa voiture a dévalé la route et a traversé un champ avant de finir sa course dans une maison.

Huit sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus sur place. Le conducteur était légèrement blessé mais a réussi à sortir de sa voiture avant l’arrivée des pompiers. Il a été transporté à l’hôpital d’Avranches.

Sa voiture emboutit une maison

Heureusement, personne n’a été blessé dans la maison. La voiture a heurté une chambre d’amis aménagée au-dessus du garage, où personne ne dormait ce soir-là.

“Notre fils a été réveillé par un choc mais comme il faisait nuit, il n’a rien vu et s’est rendormi. Ce sont les pompiers qui l’ont réveillé”, a témoigné le père de famille.

Si cet événement aurait pu être dramatique, le conducteur et les occupants de la maison sont indemnes. Ce n’est cependant pas la première fois que des accidents ont lieu sur cette route puisque les habitants du village ont déjà exprimé leur mécontentement face aux voitures qui roulent trop vite dans cette zone. Des aménagements ont été demandés à la mairie pour limiter les accidents et faire en sorte que cet événement ne se reproduise plus.