Il grimpe la plus haute tour de Dubaï et s'aperçoit à 390 mètres de hauteur qu'il a commis une grave erreur

Ce grimpeur de l’extrême s’est aventuré à escalader une immense tour avant de constater que quelque chose rendait son acte très dangereux.

Le grimpeur est connu des internautes pour grimper toutes sortes de structures très hautes. En 2022, celui qui se fait appeler Nuisance avait escaladé à mains nues la plus haute tour de Londres, The Shard.

Le jeune britannique, de son vrai nom Adam Lockwood, partage ses exploits sur Youtube et autres réseaux sociaux. Il y a quelques jours, il s’est rendu à Dubaï où il a escaladé une grue de 390 mètres de haut. Pour atteindre cette grue, le grimpeur a dû trouver quelques subterfuges pour que l’agent de sécurité le laisse entrer dans le building afin de rejoindre le toit.

« Il commence à me crier dessus en arabe. J'ai utilisé Google Traduction pour expliquer que je travaillais sur place et que j'avais oublié quelque chose (ce n'est évidemment pas vrai mais ça vaut toujours la peine d'essayer), alors il m'a envoyé vers les escaliers tout seul », raconte dans une vidéo Adam Lockwood.

Le chemin pour parvenir au sommet fut presque aussi compliqué que d’escalader la grue.

Une expérience qu’il ne veut pas retenter

Capture d'écran. Crédit photo : Adam Lockwood

Après avoir zigzagué dans les couloirs du bâtiments, Adam Lockwood est arrivé au sommet, prêt à grimper sur la grue. « Quand j'ai atteint le sommet, j'ai réalisé que je n'avais emporté qu'une seule batterie GoPro, et qu'elle était chargée à 20 %, ce qui signifie que je ne pouvais filmer que quelques minutes », poursuit-il.

Le jeune homme s’est enfin exécuté et a filmé sa prouesse. Mais quelque chose clochait. Adam a montré ses mains à la caméra et a remarqué qu’elles étaient très sales. Il a d’abord cru à la poussière et au sable du désert pour finalement se rendre compte plus tard qu’il s'agissait en fait de graisse.

Capture d'écran. Crédit photo : Adam Lockwood

La surface devait ainsi être extrêmement glissante et par ailleurs dangereuse pour Adam. Malgré tout, le jeune homme est sorti sain et sauf de son activité illégale. Une fois l'adrénaline redescendue, Adam s’est certainement rendu compte qu’il avait eu beaucoup de chances au vu des circonstances. Au point d’avouer face caméra que c’était une erreur :

« Wow, je ne ferai plus ça. Sur ma vie, je ne ferai plus ça. Quand j'ai regardé les images pour la première fois, je me suis dit : ‘Ça y est, c'est la chose la plus incroyable que j'ai faite’. Le fait d'avoir grimpé la plus haute grue de Dubaï, aux portes du plus haut bâtiment du monde, est quelque chose de spécial et j'ai le sentiment que cela valait vraiment le risque et les conséquences juridiques si j'étais pris », estime-t-il.

Capture d'écran. Crédit photo : Adam Lockwood

Capture d'écran. Crédit photo : Adam Lockwood