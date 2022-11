Avis aux fans de Harry Potter, la marque Fossil lance une édition limitée de bijoux à l'effigie du monde magique

Il est déjà temps de penser aux cadeaux de Noël que vous voudriez voir sous votre sapin. Pour les fans de la saga Harry Potter, une collection de bijoux à l’effigie du monde magique créé par J. K. Rowling vient d’être lancé par une marque spécialisée.

Crédit : Fossil

La marque de montres et de bijoux Fossil va faire beaucoup d’heureux d’ici la fin d’année. Elle vient en effet de lancer une collection dédiée au monde de Harry Potter.

Une sacrée gageure pour les fans adultes de la saga qui sont certainement déjà passés par la collection d'innombrables LEGO sur le sorcier à lunettes, mais aussi les accessoires types baguettes et costumes, ou bien les figurines.

Plus besoin d’être un enfant pour afficher son amour pour l’univers de Harry Potter.

Des bijoux Harry Potter pour toutes les bourses

Vous pouvez d’ores et déjà commander et réserver vos bijoux et/ou montres préférés à l'effigie de Harry Potter avant de les recevoir plus tard dans le mois. L’édition spéciale de Fossil est limitée et offre une large gamme de choix : un pendentif de la forme de Poudlard, un autre en forme du miroir du Rised, un collier qui représente les armoiries de l’école de magie ou encore des montres et des gourmettes.

On notera aussi les boucles d’oreilles originales en forme de vif d’or, de lunette ou d’éclair. Comptez entre 70 et 140 euros selon votre choix. Mais surtout, n’oubliez pas de réserver car les bijoux de cette collection spéciale risquent de s’envoler aussi vite qu’un Nimbus 2000.

