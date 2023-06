Bac de français 2023 : les élève en panique après la découverte d'une faute dans le sujet de l'épreuve

Ce jeudi 15 juin avait lieu l’épreuve du bac de français, dans laquelle une faute a été découverte au bout… d’une heure et demie. Les élèves et les examinateurs se retrouvent désormais perturbés pour l’évaluation de l’épreuve.

Actuellement, des milliers de lycéens passent les fameuses épreuves du baccalauréat afin de poursuivre leurs études, ou y mettre un terme en beauté. Des mois de préparation à l’aune de l’heure de la vérité qui peuvent être balayés à cause d’une seule erreur.

Crédit photo : iStock

L’erreur peut venir de l’élève, mais elle vient aussi parfois de… l’académie, comme l’a montré l’épreuve de français le jeudi 15 juin, rapporte Le Parisien. Alors que l’épreuve débutait à 8h, les candidats avaient le choix entre plusieurs sujets : le commentaire d’un extrait de texte de Diderot, “Salon de 1767”, ou alors trois sujets de dissertations.

Les élèves ayant choisi le commentaire de texte, tout semblait bien parti sauf qu’au bout d’une heure et demie, une erreur présente dans le texte a été repérée. En effet, le mot “lien” avait été écrit à la place du mot “lieu” dans cet extrait : “De ce lien (sic), jusqu’aux habitants des villes, jusqu’aux demeures du tumulte, au séjour de l’intérêt des passions, des vices, des crimes, des préjugés, des erreurs, il y a loin”.

“Ça changeait toute la tournure de la phrase”

Remplacez le mot “lien” par le mot “lieu” pour avoir le texte exact, et ce dernier prend un sens totalement différent. Évidemment, cette erreur a perturbé les élèves qui étaient en train de disséquer ce texte depuis une heure et demie, tandis que les examinateurs devront aussi la prendre en considération.

“Alors que j’avais terminé mon brouillon, des gens ont débarqué dans la salle d’examen pour nous dire qu’il y avait des erreurs dans le texte” raconte une lycéenne au Parisien.

Crédit photo : iStock

De plus, le mot “lien”, déjà à l’origine d’une confusion, était présent au début du second paragraphe du texte, renforçant davantage l’idée chez les étudiants de se concentrer sur ce mot pour organiser leur commentaire : “Ça changeait toute la tournure de la phrase. En plus, cette intervention m’a beaucoup déconcentrée et fait modifier mon plan en catastrophe”, confie la même lycéenne.

Preuve que cette erreur en a perturbé beaucoup, d’autres étudiants ont fait part de leur détresse sur les réseaux sociaux : “J’ai fait un paragraphe entier sur le lien pour qu’on me dise après 1h30 que ce n’était pas lien en fait c’était lieu…” écrit l’un d’eux sur Twitter.

Reste à voir ce que décidera l’académie pour compenser le fait d’avoir induit en erreur les candidats bacheliers. Un vrai casse-tête pour les examinateurs, pour sûr.