Elle repasse le bac à 76 ans pour soutenir son petit-fils

Les épreuves du baccalauréat ont commencé et à Lyon, une candidate pas comme les autres s’est inscrite pour passer son examen. Il s’agit de Joëlle d’Espalungue, âgée de 76 ans. Si elle a décidé de passer les épreuves du bac 58 ans après avoir obtenu le sien, c’est pour soutenir et motiver Enzo, son petit-fils.

Ce dernier est en filière STMG à Lyon et n’a pas cru sa grand-mère quand elle lui a annoncé la nouvelle.

“Quand je lui ai dit, il m’a fait les gros yeux et il a pensé : “Encore une lubie de ma grand-mère”, car je suis une spécialiste… Mais finalement, banco, j’y suis allée”, s’est-elle exclamée.

Elle repasse le bac à 76 ans

L’ancienne professeure de mathématiques s’est donc présentée à l’épreuve de philosophie ce mercredi 14 juin, aux côtés d’Enzo.

“C’est vrai que les gens qui me voient arriver font une drôle de tête. Ils pensent que je suis une surveillante. Quand je pose ma copie, les surveillants me rattrapent dans le couloir pour me demander pourquoi je fais cela”, a confié Joëlle au Progrès.

Tout comme les autres élèves, Joëlle sera évaluée sur huit matières dont certaines n’étaient pas au programme quand elle était sur les bancs de l’école, comme le droit, la gestion ou le management. Dispensée de l’épreuve de sport, il ne lui reste plus que le grand oral à passer. Pour l’occasion, elle souhaite présenter un projet d’association pour “des funérailles décentes pour les nécessiteux”.

Le 4 juillet prochain, Joëlle et Enzo iront donc voir ensemble si leurs deux noms sont inscrits sur la liste des élèves qui ont décroché leur précieux sésame.