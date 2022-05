Belgique : son chien détruit 1100 euros de billets de banque, son propriétaire se fait rembourser

En Belgique, un chiot a eu le malheur de déchiqueter une enveloppe où se trouvaient 1 100 euros en liquide. Heureusement, son propriétaire a pu se faire rembourser par la banque.

À Liège, Grégory a placé 2 000 euros en billets de banque dans une enveloppe. Cet argent, qu’il a pris soin de placer sur son buffet et de cacher derrière un cadre, devait servir comme acompte pour l’achat d’une voiture.

Crédit photo : iStock

Après avoir caché son argent, Grégory s’est absenté pendant deux heures pour aller dans son garage. Cependant, quand il est revenu, il a vu que tous les billets étaient par terre, déchiquetés en petits morceaux.

Son chien détruit des billets de banque

Grégory est le propriétaire d’un Golden retriever âgé de huit mois qui répond au nom de Sally. Le chiot a réussi à trouver l’enveloppe et à l’atteindre, et comme l'auraient fait de nombreux chiots, il a décidé de la détruire.

« Cette somme devait me servir à mettre un acompte sur une voiture. J’ai déposé l’enveloppe sur le buffet de la cuisine tout en prenant le temps de bien la cacher derrière un cadre. Je me suis absenté deux heures dans mon garage pour bricoler et lorsque je suis rentré dans la maison, j’ai eu l’immense surprise de découvrir l’enveloppe ainsi que les billets déchiquetés et éparpillés sur le coussin du chien », a expliqué Grégory.

Crédit photo : RTL Info

Sur les 2 000 euros contenus dans l’enveloppe, 1 100 euros sont partis en fumée. Dans un premier temps, Grégory a cherché à recoller les billets, mais la situation était trop complexe.

« C’était un véritable puzzle. J’y ai passé la soirée. Certains étaient plus ou moins complets et d’autres plus fortement endommagés », a regretté Grégory.

La banque a remboursé les 1 100 euros

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Grégory n’était pas du tout en colère contre son chien, puisqu’il a préféré penser qu’il aurait dû prendre plus de précautions. Comme son idée de recoller les morceaux de billets n’a pas fonctionné, l’homme a décidé de demander des conseils à sa banque, qui a trouvé une solution.

« On m’a répondu qu’il fallait que je m’adresse à la Banque Nationale de Belgique, a-t-il expliqué. Le problème, c’est qu’il n’y a qu’un seul guichet et qu’il se trouve à Bruxelles. J’habite à Liège. Ma banque pouvait prendre en charge la procédure, mais cela allait prendre plusieurs semaines. J’ai donc pris congé et je me suis rendu moi-même à Bruxelles. »

Crédit photo : RTL Info

Une fois à la banque, Grégory a appris que cette dernière pouvait lui redonner ses 1 100 euros perdus. En effet, il est possible de procéder à un échange d’argent si la détérioration du billet est involontaire et s’il reste encore plus de 50% du billet. Dix jours après cette première visite, Grégory est retourné à Bruxelles et il a pu récupérer l’entièreté de son argent.