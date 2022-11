Après avoir gagné 50 millions de dollars sur OnlyFans, Bhad Bhabie a donné une conférence à l'université d'Oxford

Qui aurait pu penser qu’une rappeuse américaine, star de la plateforme OnlyFans, puisse faire un discours dans une des plus grandes universités du monde ? C’est pourtant ce qui est arrivé.

Crédit : Roger Askew

En effet, la rappeuse Bhad Bhabie originaire de Floride a fait une apparition dans la prestigieuse université d'Oxford le 2 novembre et les gens ont fait la queue pendant des heures pour entrer et entendre ses paroles de sagesse. Accueillie par une salve d'applaudissements, la star de OnlyFans a parlé de son ascension rapide vers la gloire. Dans la musique, Danielle s'est rebaptisée Bhad Bhabie et a lancé sa carrière avec l'aide des artistes Kodak Black et Lil Yachty.

Elle est également devenue l'un des créateurs les plus populaires sur OnlyFans. Il s’agit d’un réseau social dont les abonnements à des profils sont payants. Le site permet aux créateurs de contenu de recevoir un financement directement de la part de leurs fans sur une base mensuelle, ainsi que des pourboires. Le service héberge principalement des mannequins et personnalités qui postent du contenu érotique, voire pornographique.

Danielle a récemment été placée parmi les meilleurs créateurs de la plateforme et Forbes estime qu'elle a gagné environ 49 millions d’euros en 2021 grâce à son contenu sur OnlyFans. La star a étayé ses informations divulguées par le magazine économique grâce à des captures d'écran de son OnlyFans, montrant un revenu brut de 53 millions de d’euros.

Manifestement une femme d'affaires compétente, Bhad Bhabie a été invitée à prendre la parole lors d’une conférence organisée dans la prestigieuse université britannique d’Oxford. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n'est pas la première fois que la rappeuse se rapproche du monde de l'enseignement supérieur. Le mois dernier, elle s'est associée à la fondation Educapital pour créer une bourse d'études de 1,7 million d’euros, qui offrira aux étudiants des bourses d'entrepreneuriat de troisième cycle et des bourses complètes.

Crédit : Bhad Bhabie / OnlyFans

Encourager les entrepreneurs

Bhad Bhabie a parlé de son partenariat, expliquant qu'elle voulait encourager et faire une réelle différence pour les jeunes qui créent leur entreprise. « Lors de l'élaboration de ce programme de bourses, j'ai beaucoup apprécié de collaborer avec Aisha Rodriguez et Brenita Mitchell d'Educapital, deux femmes extraordinaires qui offrent des opportunités incroyables à la prochaine génération d’entrepreneurs. Nous ne voulions pas seulement donner des fonds pour les frais de scolarité, mais aussi aider les diplômés avec un capital de démarrage pour lancer leurs propres sociétés. Je suis impatiente de voir ce que ces jeunes entrepreneurs vont faire » a-t-elle déclaré.

Bhad Bhabie et l’université, un mariage haut en couleur qui semble donc porter ses fruits !

Crédit : Roger Askew