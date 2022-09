Brésil : ce couple a renoncé à la fête de son mariage pour construire une école en Afrique

Lucas Rossi et Taina Pessoa, un couple de jeunes mariés au Brésil, ont décidé de se marier mais de ne pas organiser de fête, contrairement à ce que font traditionnellement la plupart des amoureux qui s’unissent.

Crédit : Taina Pessoa / Instagram

Au lieu de cela, ils ont décidé de servir une cause particulièrement noble en utilisant l'argent qu'ils allaient dépenser pour la célébration de leur mariage afin de construire une école en Afrique. L'idée leur est venue pendant l’organisation des festivités de leur union. Lorsqu'ils ont vu la somme d'argent qu'ils devaient dépenser pour le traiteur, le DJ, la salle ou encore la décoration, ils ont réalisé qu'ils pouvaient investir ces fonds dans quelque chose qui profiterait à de nombreuses personnes.

En voyant l’impact positif qu’ils auraient en agissant de la sorte, ils ont décidé d'annuler l'événement et de prendre tout le budget destiné au financement de leur mariage pour en faire don. Pendant des années, Taina Pessoa a travaillé dans diverses missions sociales et humanitaire en Afrique. Elle connaissait donc parfaitement la situation précaire dans laquelle vivent de nombreuses communautés sur ce continent et souhaitait faire un geste pour les soutenir.

Rapidement, l’objectif a été de construire une école, et en quelques semaines seulement, le projet était lancé. L’objectif est simple : permettre aux enfants des zones les plus démunies socialement de recevoir une éducation de qualité et leur donner la possibilité de réussir. «Lors de nos dernières vacances, nous avons participé à une mission humanitaire avec l'ONG Fraternité sans frontières, ce qui nous a permis de prendre conscience que nous sommes immensément privilégiés. Nous pouvons faire tellement pour ceux qui luttent, où qu'ils soient» a déclaré Taina sur son compte Instagram.

Crédit : Taina Pessoa / Instagram

Crédit : Taina Pessoa / Instagram

Une école opérationnelle

Aujourd'hui, l'école est sortie de terre au Mozambique, elle fonctionne normalement et accueille plusieurs dizaines d’enfants de différents niveaux. Cependant, pour des raisons évidentes, elle ne peut être maintenue avec le seul don initial fait par Taina et Lucas. C'est pourquoi, l’objectif est désormais de collecter encore des fonds sur les réseaux sociaux pour continuer à financer le projet et le faire perdurer dans le temps. Vous souhaitez participer et faire un don ? Rendez-vous ici.

Quant à l’annulation de la fête de leur mariage, Taina a confié : « cette misère absolue a totalement changé notre conception de la fête. Notre cœur ne serait sûrement pas si heureux de célébrer un mariage alors que notre conscience nous montre que nous pourrions contribuer au sort de milliers d'enfants. »

Crédit : Taina Pessoa / Instagram

Crédit : Taina Pessoa / Instagram

Qu’en pensez-vous ?