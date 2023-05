Brésil : le mariage entre un maire de 65 ans et une adolescente de 16 ans indigne la population

Au Brésil, le mariage entre un maire de 65 ans et une adolescente de 16 ans a suscité la controverse dans le pays.

Vous l’ignorez peut-être, mais le Brésil autorise le mariage d’enfants âgés de 16 ou 17 ans. C’est dans ce contexte que le maire de la ville d’Araucária (État du Paraná), Hissam Hussein Dehaini, 65 ans, a pu épouser Kauane Rode Camargo, une lycéenne de 16 ans, rapporte le quotidien El País.

Le millionnaire et la participante à des concours de beauté se sont unis le 12 avril dernier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’union de ce père de 16 enfants et l’adolescente a suscité la controverse dans le pays.

Un tollé qui ne semble pas déranger le principal concerné : «Nous sommes heureux. Elle me fait du bien et je lui fais du bien, et ensemble, nous ne faisons de mal à personne», a déclaré l’élu.

Mariage et corruption font bon ménage

Comme le précise le média espagnol, Hissam Hussein Dehaini s’est retrouvé au cœur d’une nouvelle polémique après avoir nommé la mère de sa jeune épouse au poste de secrétaire à la culture et au tourisme à Araucária.

Mais ce n’est pas tout ! Selon nos confrères de Yahoo, la tante de Kauane Rode Camargo occupe depuis le mariage la fonction de secrétaire générale. À noter que le maire a également nommé ses filles et son ex-femme à des postes importants dans la fonction locale, souligne le site d’information.

Sans réelle surprise, ces nominations indignent la population locale. Face à cette situation, une enquête sur des soupçons de népotisme a été ouverte.