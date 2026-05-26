Une météorite passe au-dessus d'un volcan en éruption et offre un spectacle à couper le souffle

Par  | Partager

La météorite en train de passer au-dessus du volcan Mayon, aux Philippines

Direction les Philippines, où une météorite a traversé le ciel au-dessus d’un volcan en éruption, dans un spectacle aussi rare que féérique.

Des images à couper le souffle !

Le ciel philippin a brillé de mille feux cette semaine. En pleine éruption, un volcan a été illuminé par le passage d’une météorite, un phénomène spectaculaire immortalisé en vidéo.

Une météorite illumine un volcan en éruption

La voûte céleste offre parfois des scènes époustouflantes, à l’image de cet essaim de 1 000 étoiles, de cette lune rouge sang visible en France ou, plus récemment, de cette énorme boule de feu qui a traversé le ciel européen.

Ce lundi 25 mai, un étonnant ballet lumineux a été observé à l’autre bout du monde, sur l’île de Luçon, dans la province d’Albay, aux Philippines, rapportent plusieurs médias, dont France 24.

La météorite en train de passer au-dessus du volcan Mayon, aux Philippines Crédit Photo : Capture d'écran X

Une météorite a en effet traversé le ciel au-dessus du volcan Mayon alors qu’il crachait de la lave, vers 22 h 33 (heure locale).

L’Institut de volcanologie et de sismologie du pays a partagé un extrait capturant le moment exact où l’objet céleste entre soudainement dans l’atmosphère avant de disparaître derrière la montagne culminant à 2 462 mètres.

La suite après cette vidéo

Les internautes subjugués

La boule de feu est passée si près du volcan qu’elle a éclairé les cendres et le panache de fumée.

L’objet s’est ensuite désintégré dans l’atmosphère terrestre avant d’atteindre le sol, a précisé l’institut sur Facebook.

Le volcan MayonCrédit Photo : iStock

Sans réelle surprise, la séquence a émerveillé de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Une personne a commenté :

« C’est incroyable comme image ».

Une autre a écrit :

« La Nature est fantastique ! ».

Une troisième a indiqué :

« Magnifique ! ».

Le volcan Mayon est entré en activité début mai. Depuis, environ 1 500 familles ont été évacuées vers des centres d’accueil.

Volcan Philippines
Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Demande en mariage devant l'éruption du volcan Fuego
Il demande sa compagne en mariage devant un volcan... et déclenche une éruption
La touriste en train de gravir le mont Dukono en Indonésie
Une touriste inconsciente escalade un volcan actif sans se rendre compte de sa terrible erreur
l'explosion d'un geyser au parc Yellowstone
VIDÉO - l’impressionnante explosion d’un geyser sème la panique dans un parc national
Cette professeure a demandé à ses étudiants d'utiliser des chapeaux antitriche pour leur examen
Cette professeure a demandé à ses étudiants d'utiliser des chapeaux antitriche pour leur examen
Philippines : des employés communaux risquent une amende, qui équivaut à 6 mois de salaire, s'ils ne... sourient pas
Philippines : des employés communaux risquent une amende, qui équivaut à 6 mois de salaire, s'ils ne... sourient pas