Une météorite passe au-dessus d'un volcan en éruption et offre un spectacle à couper le souffle

Direction les Philippines, où une météorite a traversé le ciel au-dessus d’un volcan en éruption, dans un spectacle aussi rare que féérique.

Des images à couper le souffle !

Le ciel philippin a brillé de mille feux cette semaine. En pleine éruption, un volcan a été illuminé par le passage d’une météorite, un phénomène spectaculaire immortalisé en vidéo.

🚨🌋☄️ Philippines turned into a real life apocalypse scene for few moments 😳



A fiery object falls from the sky exactly when a volcano erupts… people online are like “nah this can’t be real” 😭



Philippines already sits on the Pacific Ring of Fire where earthquakes and… pic.twitter.com/OplzUbNOY6 — Kumaar (@VeejayKrr) May 25, 2026

Une météorite illumine un volcan en éruption

La voûte céleste offre parfois des scènes époustouflantes, à l’image de cet essaim de 1 000 étoiles, de cette lune rouge sang visible en France ou, plus récemment, de cette énorme boule de feu qui a traversé le ciel européen.

Ce lundi 25 mai, un étonnant ballet lumineux a été observé à l’autre bout du monde, sur l’île de Luçon, dans la province d’Albay, aux Philippines, rapportent plusieurs médias, dont France 24.

Crédit Photo : Capture d'écran X

Une météorite a en effet traversé le ciel au-dessus du volcan Mayon alors qu’il crachait de la lave, vers 22 h 33 (heure locale).

L’Institut de volcanologie et de sismologie du pays a partagé un extrait capturant le moment exact où l’objet céleste entre soudainement dans l’atmosphère avant de disparaître derrière la montagne culminant à 2 462 mètres.

La suite après cette vidéo

Les internautes subjugués

La boule de feu est passée si près du volcan qu’elle a éclairé les cendres et le panache de fumée.

L’objet s’est ensuite désintégré dans l’atmosphère terrestre avant d’atteindre le sol, a précisé l’institut sur Facebook.

Crédit Photo : iStock

Sans réelle surprise, la séquence a émerveillé de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Une personne a commenté :

« C’est incroyable comme image ».

Une autre a écrit :

« La Nature est fantastique ! ».

Une troisième a indiqué :

« Magnifique ! ».

Le volcan Mayon est entré en activité début mai. Depuis, environ 1 500 familles ont été évacuées vers des centres d’accueil.