“C'était abominable” : en Australie, un Français passe 3 jours en prison pour avoir oublié de déclarer du jambon et du fromage à la douane

À peine arrivé sur le sol australien, un Français a été envoyé en prison pendant trois jours. La raison ? Il avait oublié de déclarer du jambon et du fromage à la douane.

Quand on prend l’avion, on doit suivre des règles strictes à l’aéroport. En effet, nous n’avons pas le droit d’emmener n’importe quoi dans nos bagages. Il existe par exemple un montant d’argent maximum que nous avons le droit d’emporter avec nous. En plus de cela, quand nous emportons certains produits spéciaux, comme de la nourriture, nous devons les déclarer à la douane.

Si on ne le fait pas, cela peut nous coûter très cher, comme l’a malheureusement vécu ce Français.

Il oublie de déclarer du jambon et du fromage

Cet ancien professeur de français universitaire a voulu fêter sa retraite en partant à l’autre bout du monde. Pour cela, il a pris un vol pour l’Australie en décembre 2024 et a emporté avec lui du jambon et du fromage. Cependant, quand il est arrivé à l’aéroport, il a oublié de déclarer ces marchandises à la douane.

Un agent qui contrôlait ses bagages s’en est aperçu et quand il l’a remarqué, il a indiqué au Français qu’il allait avoir “de gros soucis”.

Un interrogatoire pendant 2 heures

Tout s’est enchaîné très vite. Le téléphone portable et le passeport du professeur lui ont été confisqués et l’homme a été emmené de force “dans un tout petit bureau, sans aération ni eau”, d’après ses dires au Parisien. Il a ensuite été interrogé pendant plus de deux heures, pendant lesquelles il s’est excusé et a tenté de négocier. Il a notamment répété “ne pas avoir eu l’intention de nuire à l’Australie”.

Jusqu’à présent, l’homme n’avait confié cette mésaventure qu’à sa femme et ses enfants. Mais en apprenant récemment qu'une jeune française a reçu 2 700 euros d'amende pour avoir oublié de déclarer une boîte de cassoulet à la douane australienne, il a décidé de raconter son histoire similaire, bien qu’il estime avoir vécu “bien pire”.

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Trois jours de prison

En effet, le Français a été condamné à trois jours de prison, dont deux sur le sol australien et un à Singapour, ainsi qu’une amende de 3 500 euros et une interdiction de territoire. En Australie, il a été confiné dans ce qui ressemblait à “un hôtel-prison”, une pièce avec des barreaux aux fenêtres. Mais à Singapour, la situation était bien pire.

“Là, j’ai eu vraiment peur. Il faut imaginer une salle de 20 m2 avec une quarantaine de personnes parquées, des gens drogués, saouls, des matons qui hurlent, une odeur infâme… C’était abominable”, a-t-il confié.

Finalement, après ses trois jours de prison, l’enseignant a été transféré dans un nouvel avion en direction de Paris et est rentré chez lui. Bien qu’il ait été traumatisé par cette histoire, il ne s’est pas laissé abattre et a de nouveau voyagé par la suite... en prenant soin de tout déclarer à la douane.