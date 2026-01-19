Il demande sa compagne en mariage en plein concert, elle dit « non », la vidéo humiliante fait le tour du monde

Une demande en mariage, qui se voulait parfaite, a malheureusement échoué lamentablement, en plein concert. Récit.

Il pensait réussir quelque chose de romantique et d'original, mais il est tombé de haut, de très haut.

Un homme qui était monté sur la scène d'un concert, pour faire sa demande en mariage, a essuyé un humiliant refus devant des centaines de spectateurs médusés. Filmée par des témoins, la scène a d'ores et déjà fait le tour du monde, suscitant tantôt la compassion, tantôt les moqueries.

Crédit photo : capture d'écran / X

Elle refuse la demande en mariage de son fiancé, en plein milieu d'un concert

Ce moment de malaise intense a eu lieu le 10 janvier dernier lors d'un concert du groupe de rock indé « Bootleg Rascal » à Brisbane, en Australie.

L'homme éconduit n'imaginait certainement pas une autre réponse que « oui », sinon il n'aurait jamais pris un tel risque. Il avait d'ailleurs pris soin de contacter le groupe afin de le mettre dans la confidence.

Vous l'aurez compris, toutes les conditions étaient donc réunies pour que la demande se déroule à la perfection. Mais notre fiancé romantique avait omis d'anticiper un détail, et pas des moindres : l'avis de sa compagne, qui ne semblait manifestement pas sur la même longueur d'onde. Car lorsque vint l'instant fatidique et qu'il posa le genou sur la scène, la chute fut en effet brutale, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, laquelle est devenue virale sur les réseaux sociaux.

A man has been publicly humiliated after his marriage proposal was rejected live on stage at a Brisbane concert. pic.twitter.com/IP4LyWRz6h — news.com.au (@newscomauHQ) January 18, 2026

En refusant sa demande, sa chère et tendre l'a ainsi plongé dans un immense moment de tristesse et de solitude, mettant par la même occasion les musiciens dans l'embarras.

« Je crois que je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise sur scène de toute ma vie. Je ne savais pas quoi faire ni quoi dire, je me disais juste : "Le spectacle doit continuer" », a déclaré Carlos Lara, chanteur des « Bootleg Rascal », interrogé par le Daily Mail.

« Nous avons parlé au gars et il allait bien mais il avait clairement envie de boire quelques bières après le spectacle », a ajouté l'intéressé, toujours incrédule.

L'histoire ne dit pas en revanche si les deux tourtereaux se sont rabibochés après le concert.