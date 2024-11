Voici le montant d'argent liquide maximum avec lequel vous avez le droit de prendre l'avion

Bien qu’il ne soit pas illégal de voyager en avion avec de l’argent liquide sur soi, des règles peuvent s’appliquer. Voici lesquelles.

Quand nous prenons l’avion, nous devons vérifier ce que nous transportons avec nous dans nos bagages. Si vous ne voulez pas avoir de problème avec votre valise à l’aéroport, vous devez prendre vos précautions et faire attention à ce que vous mettez à l’intérieur. En plus de cela, la plupart des compagnies aériennes imposent des restrictions sur les liquides, qui doivent être placés dans des contenants ne devant pas dépasser 100 ml. Bien que cette mesure soit contraignante, il existe un moyen de la contourner.

Crédit photo : iStock

En plus des liquides, il existe également des restrictions par rapport à l’argent liquide que vous transportez avec vous en avion. En effet, il existe une somme maximale que vous avez le droit de prendre avec vous. Si voyager avec de l’argent liquide en avion n’est pas illégal, cela est soumis à des règles strictes. Voici lesquelles.

Déclarer son argent

Selon le site des Douanes et droits indirects, “vous devez déclarer les transports d’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros (ou son équivalent en devises) depuis ou vers un autre État”. Ainsi, vous devez obligatoirement déclarer l’argent que vous transportez à la douane. Cela concerne les pièces et les billets, mais aussi les chèques, l’or et les cartes prépayées.

Crédit photo : iStock

Ces limites sont imposées afin de lutter contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement d’activités illicites. Pour déclarer votre argent, c’est très simple. Vous pouvez le faire via le service en ligne DALIA au plus tôt 30 jours avant votre départ et au plus tard avant le passage de la frontière. Vous pouvez également vous rendre directement au service douanier au moment de sortir ou de rentrer dans un pays et remplir un formulaire de déclaration.

Si vous ne déclarez pas l’argent que vous transportez, des sanctions peuvent s’appliquer. Vous pouvez écoper d’une amende pouvant aller jusqu’à 50% de la somme transportée. La douane peut également saisir la totalité de l’argent et engager des poursuites judiciaires, raisons pour lesquelles il est important de bien suivre les règles pour ne pas avoir de mauvaise surprise lors de son voyage.