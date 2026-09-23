Un cassoulet à 1,50 euro lui vaut 2 700 euros d'amende : cette Française avait oublié de le déclarer en Australie

Une jeune française est tombée des nues quand les douanes australiennes lui ont attribué une lourde amende de 2700 euros pour une boîte de cassoulet.

2700 euros d’amende pour une boîte de cassoulet importée en Australie

Cette jeune française se souviendra longtemps de son voyage retour vers l’Australie, où elle réside désormais. Mais surtout, de son pot de cassoulet à plusieurs milliers d’euros.

Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, Chloé raconte à ses 13 000 abonnés la mésaventure qu’elle a traversée lors de son passage aux douanes australiennes. En pleurs, elle précise avoir écopé d’une lourde amende de 2700 euros à cause d’une boîte de cassoulet achetée « à 1,50 euro chez Lidl ». Elle en explique la raison :

« Je viens de me taper une amende de 4 300 dollars parce que j’ai oublié de déclarer mon cassoulet à l’aéroport. J’ai jamais volé de ma vie parce que j’ai envie d‘être une honnête citoyenne. Les road trips, Bali et tout, c’est mort, c’est mort, tout est mort », regrette-t-elle.

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Des règles de biosécurité australiennes très strictes



La jeune femme s’était offert un aller-retour jusqu’à Londres afin d’assister au concert de Bon Jovi. Sur place, elle avait décidé d’acheter une boîte de cassoulet pour l’emmener avec elle en Australie. Mais pour avoir oublié de déclarer la boîte, la Française a maintenant 28 jours pour régler une grosse amende.

Les règles de biosécurité australiennes sont très strictes. Avant de débarquer sur le sol australien, les passagers ont l’obligation de déclarer ce qu’ils emportent avec eux, en particulier les aliments frais et transformés, les matières végétales (plantes, graines), les produits d’origine animale et même les objets en bois, en paille, en plumes etc, indique Le Progrès qui a repéré l’histoire de Chloé sur les réseaux sociaux.

Crédit photo :Fudio/ iStock

L’Australie ne rigole pas quand il s’agit de « protéger l’environnement, l’agriculture, la faune unique et le mode de vie [du pays] des maladies et des parasites et nuisibles dangereux », prévient le gouvernement sur son site.

Les passagers qui ne respectent pas les règles de biosécurité risquent de voir leur visa annulé tout comme leur entrée en Australie.