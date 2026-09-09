Elle cache le corps de son père décédé chez elle pendant des mois pour continuer à toucher sa retraite

En Espagne, la police a découvert le corps d’un vieil homme, conservé pendant des mois dans un appartement. Sa fille aurait caché sa mort pour continuer de recevoir sa pension de retraite.

Un drame s’est récemment produit en Espagne, à Torrelavega. Un couple d'habitants a dissimulé un corps : celui du père de la femme, décédé à l’âge de 88 ans. La mort du vieil homme est restée secrète pendant des mois et son corps est resté dans l’appartement du couple depuis son décès.

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Selon le média local Telecinco, le couple a dissimulé la mort de l’octogénaire afin de continuer à percevoir sa retraite. Tout comme le couple, un homme a caché le corps de sa mère décédée et se déguisait en vieille dame pour recevoir sa pension.

Un corps caché plusieurs mois

C’est un employé du centre de santé fréquenté par le vieil homme qui a émi un signalement aux autorités. Il s’est en effet inquiété, voyant que l’octogénaire ne venait plus à ses rendez-vous depuis plusieurs mois.

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Ainsi, la police a mené une enquête et est intervenue dans le domicile du couple ce vendredi 4 septembre. Sur place, les membres des forces de l’ordre ont découvert le corps sans vie du vieil homme.

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Un appartement rempli de déchets

En plus de cela, les policiers ont rapporté que l’appartement étair rempli d’ordures, à tel point qu’ils ont eu des difficultés à entrer dans la pièce et à fouiller les lieux. Selon eux, le couple vivait dans des “conditions déplorables” et il était “presque impossible d’ouvrir la porte”. Selon les premiers éléments de l’enquête, le couple pourrait souffrir du syndrome de Diogène, un trouble qui se caractérise par une accumulation massive d’objets et de déchets. Cependant, ce symptôme n’explique pas que les habitants aient gardé le corps d’un homme décédé pendant des mois dans leur logement.

Une enquête a été ouverte afin de connaître les circonstances exactes du décès, ainsi que la durée pendant laquelle le corps est resté dans l’appartement.