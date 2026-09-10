1,24 euro le litre : cette station-service affiche une erreur de prix à la pompe, les automobilistes se ruent pour faire le plein

En Charente, la station-service d’un supermarché a fait une erreur de prix à la pompe, rendant le coût du carburant bien moins cher. Des dizaines d’automobilistes se sont rués pour faire le plein.

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Une personne prend de l'essence

En ce début septembre, les prix du carburant sont toujours très élevés partout en France et dépassent largement les 2 euros le litre. Pour tenter de faire des économies et de ne pas se ruiner en essence, les Français sont nombreux à surveiller les tarifs affichés dans les stations-service, guettant le moindre changement.

C’est le cas en Charente, à La Couronne, près d’Angoulême. Il y a quelques jours, une erreur de prix a été repérée à la station-service du Super U, rendant le carburant bien moins cher. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident se produit car en mars dernier, de l'essence à 1 centime le litre était disponible dans une autre station-service.

Une économie de 45%

En Charente, le prix était bradé pour le sans-plomb 98. Le carburant coûtait 1,24 euro le litre au lieu de 2,24 euros le litre. Comme le rapporte TF1 Info, les automobilistes qui sont venus se servir à la station-service ont pu profiter d’une économie de 45%.

Une station-service Super UCrédit photo : iStock

Comme l’a affirmé la direction du Super U ce mercredi 9 septembre, il s’agit d’une erreur humaine et non d’une promotion en cours, comme quand cette station-service a vendu le litre de gasoil à 1 euro.

“Le bon prix était sur le totem, mais le prix à 1 euro et quelque était sur la pompe”, a-t-elle expliqué.

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De longues files d’attente

En voyant ce prix à la baisse, des dizaines d’automobilistes se sont précipités à la station-service pour faire le plein et de longues files d’attente se sont formées. En plus de cela, certains conducteurs sont venus avec des jerricans pour faire des réserves, tandis que la nouvelle se répandait sur les réseaux sociaux.

Ainsi, les clients ont bien payé leur essence moins cher, au prix indiqué à la pompe, ce qui a causé un énorme manque à gagner au supermarché. L’erreur a quant à elle été corrigée dès le lendemain matin mais malgré cela, de nombreux chanceux ont pu en profiter.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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