Cette astuce méconnue fait baisser le coût de votre plein !

Face à la hausse du carburant, voici une astuce efficace pour économiser. Suivez le guide !

Vous en avez assez de payer trop cher votre carburant ? Pas de panique, il existe une méthode facile qui pourrait alléger vos dépenses à la pompe.

Les usagers dénichent des astuces face à la hausse du carburant

Ces dernières semaines, le conflit au Moyen-Orient a fait bondir le coût de l’essence en France. Jusqu’à il y a dix jours, le gazole frôlait 2,60 euros le litre et le sans-plomb 2,69 euros.

Cette hause représente un véritable coup dur pour le porte-monnaie. Pour limiter les dépenses, certains automobilistes adoptent de nouveaux réflexes au volant pour faire durer leur plein.

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D’autres choisissent des stations où les prix sont plus bas, ou réalisent un simple geste qui peut leur permettre d’économiser jusqu’à 10% d’essence !

Une autre astuce, encore méconnue et tout à fait légale, pourrait bien faire des heureux, nous apprend le site NextPlz.

Économiser sur son plein grâce à cette méthode peu connue

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Comme le précisent nos confrères, cette méthode consiste à combiner les avantages des programmes de fidélité des stations-services avec ceux des cartes bancaires dites « cashback », qui offrent un remboursement partiel de vos achats.

Rassurez-vous, vous pouvez profiter de ce bon plan sans modifier vos habitudes d’achat. On vous explique !

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Certaines stations, telles que Carrefour, Intermarché ou Leclerc, proposent des réductions via leurs programmes de fidélité, sous forme de cagnotte. Il suffit de payer son plein avec la carte bancaire «cashback» à la pompe ou à la caisse.

Parmi les cartes les plus connues, on peut citer celles de Boursorama, Fortuneo ou Max. Grâce à cette combinaison, vous pouvez réduire le coût de votre carburant, avec des économies pouvant atteindre 5% lors de certaines offres.

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Par exemple, si vous dépensez 250 euros d’essence chaque mois, un programme de cashback de 3% combiné à un dispositif de fidélité peut vous permettre d’économiser environ 90 à 100 euros par an, détaille NextPlz.