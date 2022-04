Disparus depuis plus de 12 000 ans, les mammouths pourraient être ressuscités

Une entreprise américaine, spécialisée dans la biogénétique, envisage de ressusciter les… mammouths pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le mammouth est un animal emblématique que tout le monde connaît et pourtant, aucun de nos contemporains n’a jamais pu l’observer en chair en os.

Et pour cause, ce mammifère de la famille des éléphantidés a disparu il y a environ 12 000 ans. On ne vous apprend rien !

Les seules représentations qu’on a de cet animal préhistorique hors norme restent les illustrations scientifiques et autres gigantesques squelettes de musées (réalisées à partir des ossements retrouvés), ou encore les œuvres de fictions comme le célèbre film d'animation « L’Âge de glace ».

Mais, aussi incroyable que cela puisse paraître, il se pourrait bien que l'on puisse de nouveau en admirer de nos propres yeux, dans un futur proche.

Une société américaine a le projet de ressusciter les mammouths pour une raison bien précise

Des scientifiques américains, membres de la société de biogénétique baptisée « Colossal », ont en effet le projet complètement fou de ressusciter les mammouths. Rien que ça !

On pourrait croire qu'il s'agit là du scénario d'un nouveau blockbuster signé Steven Spielberg et pourtant, c'est très sérieux. Ce projet, qui n'est pas nouveau, est d'ailleurs déjà bien avancé puisque les chercheurs savent dorénavant quels genres de spécimens ils veulent faire revenir.

« Le mammouth sur lequel on travaille aura à peu près la taille d'un éléphant africain. Je pense que 20 ans, c'est l'horizon raisonnable pour espérer revoir une faune sauvage préhistorique en Arctique », explique ainsi Ben Lamm, qui dirige l'entreprise Colossal, dans un reportage diffusé début avril sur France Télévision.

Pour réaliser cette prouesse, la société souhaite mélanger l'ADN des mammouths congelés à celui d'un éléphant actuel, espèce avec laquelle le gigantesque mammifère partage plus de 99% de gènes communs.

Contrairement aux apparences, ce projet n'aurait rien d'un caprice de savants fous mais présenterait un réel intérêt pour la sauvegarde de la planète, selon l'entreprise Colossal.

Il faut savoir en effet que les mammouths jouaient jadis un rôle prépondérant dans la nature, car ils faisaient office de régénérateurs du permafrost, en enfonçant la glace des sols gelés, ce qui permettait le stockage naturel du carbone.

Leur résurrection serait donc bénéfique pour la lutte contre la crise climatique !