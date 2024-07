Un couple naturiste avec 30 ans d'écart se marie nu... devant ses invités également nus

Ce couple de naturistes a choisi de se marier nu devant des invités totalement acquis à leur cause.

Rachel et Nigel Seymour sont mariés depuis 5 ans. Mais ce ne sont pas leurs 30 ans d’écart qui attisent la curiosité des internautes. Plutôt la façon dont ils se sont dit ‘oui’.

Le couple s'est rencontré lors de vacances en Grèce, en 2017. Tous les deux sont membres du British Naturism. En effet, Rachel et Nigel sont naturistes. Ils ont fait connaissance sur une plage qui leur est dédiée lors d’une partie de tennis de table, précise le Daily Mail.

C’est le coup de foudre et six mois plus tard, Nigel a fait sa demande à Rachel devant un parterre de 400 personnes… naturistes durant un week-end dans le Staffordshire, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Sans surprise, le mariage s'est voulu naturiste là encore.

« C'était vraiment libérateur », un mariage dans le plus simple appareil

Crédit photo : British Naturim

En juin 2019, Rachel, alors âgée de 30 ans, et Nigel, 59 ans, se sont mariés devant 40 invités en tenue d'Adam et Eve. « Notre mariage nu était parfaitement logique, car cela signifiait que je n'avais pas à dépenser 1 000 £ pour une robe de mariée [1179 euros, ndlr], s’amuse Rachel. Se marier dans le plus simple appareil avec ses amis et sa famille reste une expérience toujours aussi magique ».

Selon Rachel, se marier de cette façon était comme une évidence : « C'était vraiment libérateur. Nous nous sommes rencontrés nus, Nigel m'a demandé ma main nu et nous avons eu une cérémonie nue. La boucle est bouclée ». Cependant, le couple s’est marié légalement bien habillé lors d’une cérémonie plus conventionnelle.

Crédit photo : British Naturim

Durant la seconde cérémonie, c’est Harvey Allen, 74 ans, papa de Rachel et lui-même naturiste qui était le photographe officiel. Comme le raconte le Daily Mail, le couple et ses invités ont été pris en photo en train de bronzer, de jouer au tennis, de nager ou de déjeuner entièrement nus.

Pour leur lune de miel, les mariés, parents d’un petit garçon, se sont envolés vers le Cap d’Agde, la plus grande ville naturiste du monde.

Crédit photo : British Naturim/ Daily Mail