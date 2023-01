Ce couple très rock'n roll s'échange un objet insolite à son mariage

Madi Danger et Jay Aspen, âgés de 26 ans et passionnés de heavy metal, sont en couple depuis neuf ans. Pour leur mariage, ils voulaient évidemment une célébration à leur image et ont décidé de se passer d’alliance pour s’échanger un autre genre d’objet, plus rock’n roll.

Crédit photo : Instagram / Mady Danger

À voir aussi

Depuis qu’ils se sont rencontrés au lycée, ils ne se quittent plus ! Madi Danger et Jay Aspen sont en couple depuis neuf ans, unis autour de leurs passions communes : le heavy metal et les années 80.

Préservant leur identité très rock’n roll, leur amour les a toutefois menés sur un chemin plus conformiste, celui du mariage. Cependant, pas question de se marier comme les autres et le couple refuse de s’échanger “des anneaux merdiques”.

À la place, ils optent pour un objet bien plus rock’n roll qui respecte leur passion : des guitares électriques. Si l’idée apparaît d’abord comme une blague, ils commencent à y songer plus sérieusement.

Des guitares Explorer en guise d’alliances

“Un jour, nous parlions des guitares que nous voulions et nous cherchions sur le site de Gibson, les Explorer. J’ai plaisanté sur le fait que nous n’avions qu’à les échanger durant notre mariage et puis nous avons décidé de vraiment le faire” explique Madi au New York Post.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ???? ?????? (@madi_danger)

S’ils optent pour des guitares, c’est aussi parce que la recherche de bagues s’avère infructueuse : “J’aime beaucoup les bagues de style victorien mais elles sont difficiles à trouver et celles que nous avons vues semblaient vraiment bon marché. Jay ne voulait pas m’en acheter une merdique et n’aime pas porter de bague de toute façon”.

Ce sont donc deux Explorers, une noire et une blanche, qui feront le bonheur des mariés et feront office d’alliances : “C’était vraiment amusant parce que les guitares étaient cachées depuis si longtemps. Seules quelques personnes étaient au courant et donc certaines ont été choquées avant de s’enthousiasmer”.

Mais les guitares électriques n’étaient pas les seules aspects “heavy metal” du mariage, évidemment. C’est sur la musique de “Mr Crowley”, d’Ozzy Osbourne, que le couple a remonté l’allée d’une église méthodiste au style gothique.

Un mariage heavy metal

Après la cérémonie, le couple est reparti dans un corbillard noir réto que Madi avait acheté en 2021, à un directeur de pompes funèbres. Le véhicule était immatriculé “6FTUNDER”, une référence à l’expression (et la série) “six feet under”, qui signifie “six pieds sous terre”.

Enfin, pour rendre la cérémonie encore plus rétro, le couple a utilisé des filtres pour la vidéo du mariage, pour lui donner un rendu plus “années 80”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ???? ?????? (@madi_danger)

Et que dire de leur look ! Madi arborait une coiffure et un maquillage vraiment typique des années 80, portant une robe blanche vintage achetée 120 euros sur eBay. De son côté, Jay portait un costume noir et une cravate rouge.

La pièce montée, faite par la grand-mère de Madi, était noire avec des roses rouges. Et pour la couper, le couple a utilisé… un poignard !

Rock’n roll jusqu’au bout !