Cet hôtel vous offre de l'argent si vous concevez un bébé dans l'une de ses chambres

Alors que le taux de natalité est en baisse en Pologne, un groupe hôtelier a trouvé une manière bien à lui d’encourager les couples à procréer entre ses murs.

En Pologne, le taux de natalité en baisse suscite une certaine inquiétude. L’année dernière, le pays a enregistré 157 000 décès de plus que de naissances, selon les chiffres de la Sécurité sociale.

Cet été, nos voisins européens comptaient environ 37,4 millions d’habitants, soit un million de moins qu’en 2015.

Pour augmenter la population, un groupe hôtelier et immobilier polonais a trouvé une solution étonnante : celle de récompenser ses clients qui concevront leur bébé entre ses murs.

Un programme surprenant pour booster la natalité

Le groupe Arche, qui compte à travers le pays 23 hôtels, de nombreux immeubles ainsi que des salles de conférence, a ainsi mis en place un programme bien ficelé.

Les couples qui pourront démontrer que la conception de leur enfant a été faite dans l’un de ses établissements recevront une « fête familiale gratuite », comme un baptême.

Si le groupe ne précise pas comment prouver la conception, il se montre plus clair dans son règlement. Celui-ci indique que son offre est réservée aux couples hétérosexuels, dont au moins l’un des partenaires est citoyen polonais et majeurs.

Crédit Photo : iStock

Les employés récompensés

L’entreprise ne s’arrête pas là. Elle compte verser une prime de 10 000 zlotys (environ environ 2 345 euros) aux couples qui auront chez Arche un appartement et dont le bébé naîtra après leur installation.

Le groupe promet d’autres avantages pour ces familles, comme l’hébergement gratuit pour les enfants et des réductions sur les cartes « Famille ».

Ce n’est pas tout. Le programme, intitulé « Arche générations », versera une prime aux employés qui deviendront parents.

« Les entreprises devraient s’impliquer davantage dans les questions sociales, notamment en contribuant à inverser la tendance démographique négative », a indiqué Władysław Grochowski,PDG de Arche.

Reste désormais à savoir si les Polonais sont prêts à jouer le jeu.