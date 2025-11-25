Un bébé de 11 mois tombe du 3ème étage, sa mère et sa tante finissent en garde à vue

Par |

un immeuble d'Orly

Ce week-end, un bébé de onze mois a fait une chute de 3 étages depuis un immeuble d’Orly. Sa mère se trouvait dans l'appartement lorsque le drame s'est produit. 

Un terrible incident incompréhensible. Une scène glaçante s’est déroulée ce dimanche 23 novembre à Orly (Val-de-Marne), aux alentours de 18 heures.

Un bébé de onze mois a été retrouvé au pied d’un immeuble par une voisine. Le nourrisson venait de chuter du troisième étage du bâtiment, selon les informations du Parisien, relayées par plusieurs médias régionaux.

ImmeubleCrédit Photo : Shutterstock

Le bébé souffre de graves blessures

Face à cette découverte inquiétante, la voisine s’est empressée de contacter les secours. Le petit bonhomme a été transporté en urgence absolue à l’hôpital Necker (Paris).

Si le bambin a survécu à cette chute d’une dizaine de mètres, celui-ci a été hospitalisé pour de graves blessures.

Comme le précisent nos confrères, le jeune garçon souffrait d’un traumatisme crânien, d’un enfoncement du thorax et d’une possible fracture du poignet droit, ont indiqué les sapeurs-pompiers ayant pris en charge la victime.

Sapeurs-pompiersCrédit Photo : iStock

La mère placée en garde à vue

Comment une telle situation a pu se produire ? L’enfant se trouvait avec plusieurs membres de sa famille dans l’appartement.

Selon le journal quotidien, la mère prenait une douche, tandis que la tante était dans sa chambre. Deux autres enfants, âgés de 11 et 2 ans, étaient présents lorsque le bébé a basculé dans le vide depuis le balcon.

En sortant de la salle de bain, la maman a remarqué que son fils avait disparu. Elle a alors alerté les policiers pour signaler sa disparition. Pendant ce temps, ce dernier avait été retrouvé par une habitante.

Une femme paniquée en train de téléphonerCrédit Photo : iStock

D’après la mère, le nourrisson était couché était dans son landeau. Elle ignore comment celui-ci a pu en sortir alors qu’il ne marche pas encore.

Une enquête a été ouverte, et la maman de la victime et la tante ont été placées en garde à vue. De son côté, la fillette de onze ans a été entendue en audition libre.

Source : Midi Libre
Suivez nous sur Google News
Bébé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
La petite fille le jour de sa naissance
Né à 5 mois de grossesse, ce bébé prématuré pesait seulement... 300 grammes
Un bébé nommé Nataë
Ce bébé est le seul en France à porter ce prénom, ses parents ont eu l'idée en le voyant écrit sur un véhicule
Christopher Scholtes et sa fille décédée, Parker
Il laisse sa fille de 2 ans mourir de chaud dans une voiture pour regarder du... porno, puis se suicide couvert de honte
Un couple dans une chambre d'hôte
Cet hôtel vous offre de l'argent si vous concevez un bébé dans l'une de ses chambres
L'immeuble où le drame s'est produit
Une fillette de 5 ans jette sa petite sœur de 21 jours par la fenêtre du 4ème étage