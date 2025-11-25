Un bébé de 11 mois tombe du 3ème étage, sa mère et sa tante finissent en garde à vue

Ce week-end, un bébé de onze mois a fait une chute de 3 étages depuis un immeuble d’Orly. Sa mère se trouvait dans l'appartement lorsque le drame s'est produit.

Un terrible incident incompréhensible. Une scène glaçante s’est déroulée ce dimanche 23 novembre à Orly (Val-de-Marne), aux alentours de 18 heures.

Un bébé de onze mois a été retrouvé au pied d’un immeuble par une voisine. Le nourrisson venait de chuter du troisième étage du bâtiment, selon les informations du Parisien, relayées par plusieurs médias régionaux.

Crédit Photo : Shutterstock

Le bébé souffre de graves blessures

Face à cette découverte inquiétante, la voisine s’est empressée de contacter les secours. Le petit bonhomme a été transporté en urgence absolue à l’hôpital Necker (Paris).

Si le bambin a survécu à cette chute d’une dizaine de mètres, celui-ci a été hospitalisé pour de graves blessures.

Comme le précisent nos confrères, le jeune garçon souffrait d’un traumatisme crânien, d’un enfoncement du thorax et d’une possible fracture du poignet droit, ont indiqué les sapeurs-pompiers ayant pris en charge la victime.

Crédit Photo : iStock

La mère placée en garde à vue

Comment une telle situation a pu se produire ? L’enfant se trouvait avec plusieurs membres de sa famille dans l’appartement.

Selon le journal quotidien, la mère prenait une douche, tandis que la tante était dans sa chambre. Deux autres enfants, âgés de 11 et 2 ans, étaient présents lorsque le bébé a basculé dans le vide depuis le balcon.

En sortant de la salle de bain, la maman a remarqué que son fils avait disparu. Elle a alors alerté les policiers pour signaler sa disparition. Pendant ce temps, ce dernier avait été retrouvé par une habitante.

Crédit Photo : iStock

D’après la mère, le nourrisson était couché était dans son landeau. Elle ignore comment celui-ci a pu en sortir alors qu’il ne marche pas encore.

Une enquête a été ouverte, et la maman de la victime et la tante ont été placées en garde à vue. De son côté, la fillette de onze ans a été entendue en audition libre.