Ce bébé est le seul en France à porter ce prénom, ses parents ont eu l'idée en le voyant écrit sur un véhicule

En Bretagne, un bébé a reçu un pass à vie dans un parc animalier grâce à son prénom, qui fait directement référence audit parc.

Choisir un prénom pour son enfant à naître, ce n’est jamais évident. Et certains parents indécis s’en remettent parfois au clin d’oeil du destin pour nommer leur futur bébé. C’est le cas de Marine et Aubry Coutant-Georget, un jeune couple résidant à Scaër, dans la Finistère.

Le choix de prénom de leur futur bébé s’est imposé comme une évidence lors d’un de ces moments où l’on ne s’y attend pas. C’était sur la route, après une échographie à Lorient, que Marine et Aubry croisent un véhicule portant la mention « Les Terres de Nataé », un parc animalier situé à Pont-Scorff.

« On sortait d’une échographie à Lorient et, dans un rond-point, on a croisé un véhicule Les Terres de Nataé. »

Crédit photo : Les Terres de Nataé

Dès lors, ils ont tout de suite eu l’idée d’appeler leur enfant Nataë, en référence au nom du parc, avec une petite variante. En effet, l’accent aigu laisse place à un tréma, pour mieux rendre hommage aux prénoms typiques de la Bretagne.

« J’ai dit : ‘C’est chouette ce prénom’ et on a validé tout de suite. On ne l’avait jamais entendu en plus »

Un prénom unique en France

En fouillant un peu, le couple découvre effectivement qu’il n’existe aucun autre Nataë en France, à l’exception d’un homonyme recensé au Québec. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), aucun Nataë n’avait jamais été enregistré à l’état civil jusqu’en 2022.

Crédit photo : iStock

Nataë est bien plus qu’un simple assemblage de lettres : dans la culture celte, il s’agit de la déesse de la nature. Or, la nature fait partie intégrante du quotidien de la famille Coutant-Georget, qui vit à la campagne, entourée d’animaux. Et ce n’est pas tout : le prénom évoque aussi la « natalité », un terme lourd de sens pour des parents ayant patienté avant la naissance tant attendue de leur fils.

Quand il a eu vent de cette anecdote, le parc animalier a décidé de rendre la naissance du petit Nataë encore plus spéciale. Touché par cette histoire, Sébastien Musset, le directeur du parc, a choisi d’offrir au petit Nataë un pass annuel à vie pour visiter le parc animalier quand bon lui semble.

Crédit photo : Les Terres de Nataé

Il aura également l’occasion de rencontrer le personnel du parc et aura le droit à un cadeau de naissance unique et symbolique qui reste encore un secret bien gardé.