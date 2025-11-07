Ce bébé est le seul en France à porter ce prénom, ses parents ont eu l'idée en le voyant écrit sur un véhicule

Par |

Un bébé nommé Nataë

En Bretagne, un bébé a reçu un pass à vie dans un parc animalier grâce à son prénom, qui fait directement référence audit parc.

Choisir un prénom pour son enfant à naître, ce n’est jamais évident. Et certains parents indécis s’en remettent parfois au clin d’oeil du destin pour nommer leur futur bébé. C’est le cas de Marine et Aubry Coutant-Georget, un jeune couple résidant à Scaër, dans la Finistère.

Le choix de prénom de leur futur bébé s’est imposé comme une évidence lors d’un de ces moments où l’on ne s’y attend pas. C’était sur la route, après une échographie à Lorient, que Marine et Aubry croisent un véhicule portant la mention « Les Terres de Nataé », un parc animalier situé à Pont-Scorff.

« On sortait d’une échographie à Lorient et, dans un rond-point, on a croisé un véhicule Les Terres de Nataé. »

Les Terres de Nataé, un parc animalier en BretagneCrédit photo : Les Terres de Nataé

Dès lors, ils ont tout de suite eu l’idée d’appeler leur enfant Nataë, en référence au nom du parc, avec une petite variante. En effet, l’accent aigu laisse place à un tréma, pour mieux rendre hommage aux prénoms typiques de la Bretagne.

« J’ai dit : ‘C’est chouette ce prénom’ et on a validé tout de suite. On ne l’avait jamais entendu en plus »

Un prénom unique en France

En fouillant un peu, le couple découvre effectivement qu’il n’existe aucun autre Nataë en France, à l’exception d’un homonyme recensé au Québec. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), aucun Nataë n’avait jamais été enregistré à l’état civil jusqu’en 2022.

Un bébé nommé Nataë, le seul en FranceCrédit photo : iStock

Nataë est bien plus qu’un simple assemblage de lettres : dans la culture celte, il s’agit de la déesse de la nature. Or, la nature fait partie intégrante du quotidien de la famille Coutant-Georget, qui vit à la campagne, entourée d’animaux. Et ce n’est pas tout : le prénom évoque aussi la « natalité », un terme lourd de sens pour des parents ayant patienté avant la naissance tant attendue de leur fils.

Quand il a eu vent de cette anecdote, le parc animalier a décidé de rendre la naissance du petit Nataë encore plus spéciale. Touché par cette histoire, Sébastien Musset, le directeur du parc, a choisi d’offrir au petit Nataë un pass annuel à vie pour visiter le parc animalier quand bon lui semble.

Les Terres de NataéCrédit photo : Les Terres de Nataé

Il aura également l’occasion de rencontrer le personnel du parc et aura le droit à un cadeau de naissance unique et symbolique qui reste encore un secret bien gardé.

Suivez nous sur Google News
Bébé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste

À lire aussi
Christopher Scholtes et sa fille décédée, Parker
Il laisse sa fille de 2 ans mourir de chaud dans une voiture pour regarder du... porno, puis se suicide couvert de honte
Un couple dans une chambre d'hôte
Cet hôtel vous offre de l'argent si vous concevez un bébé dans l'une de ses chambres
L'immeuble où le drame s'est produit
Une fillette de 5 ans jette sa petite sœur de 21 jours par la fenêtre du 4ème étage
Sylvia Heszterterenyiova et l'une de ses poupées reborn
« Ils peuvent apporter tellement de bonheur » : elle est l'heureuse maman de 250...poupées reborn qu'elle considère comme ses filles
Kira Cousins et sa poupée reborn
Elle simule sa grossesse et son accouchement, présente son «bébé» et tout le monde tombe dans le panneau... même son petit-ami