Né à 5 mois de grossesse, ce bébé prématuré pesait seulement... 300 grammes

En Allemagne, un bébé prématuré est venu au monde seize semaines avant terme. Alors que ses jours étaient en danger, le nouveau-né a déjoué les pronostics des médecins.

Un véritable miracle.

Née à seulement 24 semaines de grossesse, une petite fille est aujourd’hui en bonne santé. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière a déjoué les pronostics des médecins.

Grand prématuré, le bébé est venu au monde seize semaines avant le terme à l'hôpital Universitaire de Magdebourg, en Allemagne.

Le jour de sa naissance, la fillette ne pesait que 300 grammes. À l’époque, ses chances de survie étaient estimées à 25%.

Crédit Photo : iStock

Une équipe entière dédiée aux soins du bébé

Par chance, l’accouchement s’est déroulé sans accroc. Le nouveau-né a aussitôt été transféré dans l’unité néonatale, où il a été placé sous respirateur pendant sept semaines avant de pouvoir respirer de manière autonome.

À cette période, le patient minuscule était sous l’étroite surveillance du médecin en chef de la clinique, le Dr Ralf Bottger. Le professionnel de santé a supervisé les soins prodigués au bébé. Son équipe médicale était composée de médecins, thérapeutes et infirmières.

Crédit Photo : Magdeburg University Hospital

En parallèle, un soutien a été apporté à la famille de l’enfant, qui souhaite rester anonyme.

« Traiter un nouveau-né pesant seulement 300 grammes impose des exigences très élevées en matière d’équipement (…) », explique le Dr Bottger.

Pas de complications graves

Dans un communiqué, l’hôpital a déclaré que « même si la naissance était extrêmement précoce, il n’y a pas eu de complications graves ». Pendant le traitement, les parents du bébé ont pu être « étroitement impliqués ». Résultat : cela a contribué à renforcer le lien entre eux.

Après neuf semaines d’hospitalisation, la petite fille a pu rentrer chez elle, en bonne santé. Depuis sa sortie, elle a franchi des étapes importantes de son développement. La famille a fourni une photo récente de l’enfant en train d’escalader une échelle.

Crédit Photo : Magdeburg University Hospital

Pour la clinique, cette histoire démontre comment des « années d’expertise, une technologie de pointe et l’implication intensive des parents peuvent sauver des vies ».

Aujourd’hui encore, l’équipe qui s’est occupée de la fillette continue de prendre de ses nouvelles.