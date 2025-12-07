Un bébé de 8 mois contraint de payer une place à 48 euros pour assister à un spectacle, ses parents sont furieux

A Lausanne, en Suisse, un couple de parents s’est indigné de devoir payer une place, au prix de 48 euros, pour que leur bébé de 8 mois puisse assister à un spectacle.

Le 30 novembre dernier, une salle de spectacles baptisée Le Métropole, à Lausanne (Suisse), proposait un spectacle sur le thème d’Aladin. Pour les parents, c’était donc une bonne idée de sortie en famille, même avec des enfants en bas-âge. Seulement voilà, un couple était loin d’imaginer qu’ils allaient devoir débourser une somme au tarif normal pour leur bébé âgé de 8 mois.

Arrivés à l’entrée de la salle de spectacle, ils ont dû payer 45 francs suisses, soit 48 euros, pour que leur nourrisson assiste au spectacle.

"J’ai pensé que ce serait gratuit, comme au cirque ou dans l’avion. On nous a dit que le bébé devait payer une place à 45 francs !"

Crédit photo : Le Métropole

Le couple a bien essayé de protester, de convaincre la sécurité, mais en vain. Ils ont dû payer une place pour leur enfant, qui ne tient même pas assis sur un siège. Par ailleurs, le bébé est resté sur les genoux de ses parents pendant la prestation…

Le promoteur du spectacle se justifie

À cinq (en comptant les deux autres enfants du couple), la soirée leur a coûté une petite somme :

"À plus de 200 francs le panier au total, ce spectacle nous laisse un goût amer."

Crédit photo : iStock

Interrogé par 20 Minutes, le promoteur du spectacle, Michael Drieberg, justifie ce tarif, même pour les plus petits :

"Si on faisait entrer gratuitement quinze nouveau-nés dans la salle, l’expérience pourrait être dénaturée pour les spectateurs."

Il évoque également des questions de praticité en cas d’évacuation ou encore du bruit que les nourrissons peuvent faire et qui dérange les autres spectateurs. À noter que pour ce spectacle, l’âge conseillé est de 6 ans et que la présence d’un bébé n’est pas forcément recommandée.