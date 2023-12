Nostalgique, elle possède une impressionnante collection de milliers de jouets des années 80 et 90

Si vous êtes né avant les années 2000, voici un sujet qui va vous rappeler bien des souvenirs. Émeline Wanner, 38 ans, collectionne des milliers de jeux et de jouets datant des années 1980 et 1990.

Émeline Wanner est une femme âgée de 38 ans qui vit à Ecuvilly, dans l’Oise. Depuis 2007, la trentenaire a une passion pas comme les autres puisqu’elle se définit comme étant une “collectionneuse de souvenirs”. Cela fait maintenant seize ans qu’Émeline collectionne les jeux et jouets des années 1980 et 1990.

Aujourd’hui, Émeline a rassemblé plusieurs milliers de jouets de cette époque. Barbie, Polly Pocket, Tortue Ninja, Might Max, Tamagotchi, Bisounours, Petit poney… Tous les jouets phares des années 80 et 90 ont leur place chez Émeline. La trentenaire collectionne également les figurines de dessins animés comme Inspecteur Gadget, Snorky, Casper ou encore Capitaine Planète.

Crédit photo : @emychinerie_filledepuces

Si Émeline a décidé de collectionner ces jouets, c’est parce qu’elle est nostalgique de son enfance.

“N’importe quel objet rappelle forcément un souvenir à quelqu’un, même si on n’est pas de la même génération. Dès qu’un jouet me parle, me rappelle un moment précis, il se retrouve ici. Tous ces objets me rappellent mon enfance. Lorsque j’entre dans ma caverne d’Alibaba, je me sens apaisée, loin des soucis du quotidien. Je retrouve cette innocence enfantine si précieuse. C’est la nostalgie qui parle, je suis animée par mon époque. Ça fait peut-être un peu vieux de dire que c’était mieux avant, mais je trouve que ça a une petite saveur en plus qu’aujourd’hui”, a-t-elle confié.

Des milliers de jouets et de souvenirs

Tous les jouets sont entreposés dans la maison d’Émeline, dans une pièce de 20 m2 qui est devenue un véritable musée. Parmi toutes ses trouvailles, la collectionneuse a une pièce fétiche : un scooter Barbie, qu’elle utilisait quand elle était petite pour jouer avec ses cousins et cousines. Un jouet rare qu’elle ne pensait jamais avoir avant de le trouver en Italie.

Crédit photo : @emychinerie_filledepuces

Au fil du temps, Émeline a agrandi sa collection en passant de nombreuses heures dans les brocantes, recycleries et magasins Emmaüs.

“Je suis fière, il ne s’agit pas juste d’acheter sur internet, c’est le résultat de plusieurs années à chiner, à mettre les mains dans des bacs pour dénicher le petit souvenir d’enfance. La plupart du temps, on fait chou blanc, explique Émeline. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas… C’est un peu une chasse aux trésors !”

En plus de cela, la collectionneuse reçoit des dons car elle partage sa passion sur les réseaux sociaux, sur lesquels elle poste des photos et des vidéos de ses trouvailles. Un partage qui lui permet de se remémorer les souvenirs de son époque avec les internautes, émus de revoir des jouets qui ont marqué leur enfance.