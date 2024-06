Ce job improbable existe bel et bien et peut vous rapporter jusqu'à 40 000 euros par an

Focus sur un métier pour le moins insolite et dont la rémunération risque d'en surprendre plus d'un.

On n'imagine pas le nombre de métiers insoupçonnables que l'on peut exercer dans le monde.

Et parmi ces derniers, certains paraissent beaucoup trop improbables pour être vrais. Et pourtant, ils existent bel et bien.

Saviez par exemple qu'il est possible d'être rémunéré pour... goûter des aliments d'animaux ?

Crédit photo : iStock

Ce métier insolite est payé 40 000 euros par an

Aussi incroyable que cela puisse paraître, tester de la nourriture pour chiens et chats, c'est en effet possible et ça peut même rapporter gros. Si la rémunération minimum n'excède généralement pas les 25 000 euros annuels, ce métier fort insolite peut néanmoins être payé jusqu'à 40 000 euros par an, soit 3 333 euros bruts par mois (ce qui correspond environ à 2 600 euros net mensuels). Un salaire plutôt confortable au regard de la dose de travail exigée.

La tâche n'est toutefois pas à prendre à la légère, car la qualité de la nourriture, donnée à nos adorables boules de poils, dépendra du sérieux et de l'implication des testeurs. Car le rôle de ces derniers est avant tout de contrôler l'aspect qualitatif des aliments tout en apportant un avis éclairé sur les saveurs proposées.

L'expertise des testeurs doit ainsi permettre de garantir la qualité d'un produit, afin que celui-ci présente à la fois un goût et une texture appréciées des animaux de compagnie.

Crédit photo : iStock

Et que ceux qui seraient intéressés par ce métier se rassurent, on ne leur demandera pas d'aller jusqu'à ingérer des aliments, destinés à finir dans les assiettes de nos amis les bêtes. Au contraire, les testeurs ne doivent jamais avaler la nourriture qu'ils doivent juger. Ils doivent simplement la mâcher puis la recracher et donner ainsi leur avis.

Une consigne qui semble à la portée de tous, n'est-ce pas ?