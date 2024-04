Ce job méconnu peut vous faire gagner jusqu'à 400 000 € par an, mais il n'est pas sans risque

Coup de projecteur aujourd'hui sur une profession méconnue mais très lucrative.

Parmi la multitude de métiers dont on soupçonne à peine l'existence, il y en a certains qui nous surprennent par leur rareté mais aussi la rémunération offerte.

Savez-vous par exemple qu'il existe des personnes qui gagnent très bien leur vie en... guidant des bateaux ?

Appelés pilotes de navire, ces employés des ports sont en effet des éléments indispensables à la bonne gestion du trafic maritime. Sans eux, les plus gros bateaux ne pourraient pas arriver à destination, ou encore franchir des passages périlleux.

Leur rôle est si important qu'ils sont payés à prix d'or mais leur métier n'est pas sans risque, car celui-ci implique de très fortes responsabilités.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Pilote de navire, un métier méconnu et risqué

Ces pilotes assistent les capitaines afin de guider les navires dans des passages difficiles, à l'entrée ou à la sortie d'un port, ou sur des voies maritimes ardues.

Un pilote peut gagner jusqu'à 434 000 dollars par an (soit 400 000 euros environ), mais il aurait une chance sur 20 de mourir au travail, si l'on en croit le journaliste américain Christopher Mims, qui a longuement enquêté sur ce milieu méconnu.

Dans son ouvrage intitulé « Arriving Today : From Factory to Front Door - Why Everything Has Changed About How and What We Buy » (« Arrivées du jour : de l'usine à notre porte d'entrée - Pourquoi tout a changé dans notre façon d’acheter ce que nous achetons »), cette plume du célèbre Wall Street Journal décrit minutieusement le voyage complexe d'un cargo asiatique qui achemine de la marchandise vers un port américain.

On y apprend notamment que les pilotes de navire, qui sont des marins, font partie des employés municipaux les mieux rémunérés au monde. Selon le site GlassDoor, le salaire moyen d'un pilote outre-Atlantique s'éleve ainsi à 219 500 dollars annuels, soit 202 000 euros environ.

Ce montant, qui peut paraître colossal, s'explique par les risques encourus par les pilotes. Selon Christopher Mims, ces derniers peuvent en effet mourir dans l'exercice de leurs fonctions, en tombant par exemple par dessus bord en cas de mer agitée, ou, pire encore, en étant... écrasés par de gigantesques cargos.

Crédit photo : iStock

Les pilotes n'ont par ailleurs pas le droit à l'erreur car ils ont la responsabilité de guider des navires coûtant plusieurs dizaines de millions de dollars et pouvant peser jusqu'à 200 000 tonnes. Le guidage nécessitant parfois une précision au centimètre près.

La réglementation internationale stipule que tous les commandants de bateau doivent faire appel à un pilote de navire quand les circonstances l'exigent, ce qui démontre à quel point ce métier s'avère primordial.