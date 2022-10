Ce milliardaire sikh accorde ses turbans à la couleur de ses Rolls-Royce

Les milliardaires ont souvent des lubies que le commun des mortels peut avoir du mal à cerner. Et celui que vous allez découvrir aujourd’hui en a une particulièrement originale. Son truc ? Accorder la couleur de ses turbans avec ses Rolls-Royce.

Crédit : singhreuben / Instagram

À voir aussi

Oui oui, vous avez bien lu. Reuben Singh, milliardaire et entrepreneur sikh, figure populaire au Royaume-Uni, adore porter des turbans de la même couleur que la carrosserie de ses innombrables Rolls-Royce. Rien que l’année dernière, le passionné de voitures de luxe en général et du constructeur britannique en particulier, a dépensé plusieurs millions d’euros pour s’offrir cinq nouvelles Rolls-Royce Cullinans.

Aujourd’hui PDG du fond d’investissement Isher Capital, Reuben Singh a commencé à s’habiller en fonction de la couleur de ses bolides suite à un commentaire raciste dont il a été victime en 2017. En effet, un internaute anglais l’avait alors ouvertement attaqué sur le fait qu’il porte un turban. Pour lui répondre de la meilleure des manières, il s'est donc rendu sur Instagram et a lancé le « Rolls-Royce Turban Challenge », s'engageant à assortir la couleur de son turban à celle de ses Rolls-Royce pendant une semaine complète. Sa marque de fabrique venait d’être trouvée.

Un vrai passionné de voiture

Aujourd’hui populaire aux quatre coins du monde via les réseaux sociaux, Reuben Singh poste régulièrement des photos de lui devant ses Rolls-Royce sur son fil Instagram, pour le plus grand bonheur de 205 000 abonnés. S’il est devenu célèbre pour son idée originale, le milliardaire est avant tout un passionné d’automobile. Outre les Rolls-Royce, il possède également dans sa collection personnelle une Lamborghini Huracan, une Bugatti Veyron, une Ferrari F12 Berlinetta, une Porsche 918 Spyder et une Pagani Huayra.

Crédit : singhreuben / Instagram

Crédit : singhreuben / Instagram

Crédit : singhreuben / Instagram

Crédit : singhreuben / Instagram

Crédit : singhreuben / Instagram

Crédit : singhreuben / Instagram

Crédit : singhreuben / Instagram

Crédit : singhreuben / Instagram

Crédit : singhreuben / Instagram

Crédit : singhreuben / Instagram