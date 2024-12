Il ne veut plus remonter à la surface... après avoir battu le record du monde de temps passé sous l'eau

C’est ce que l’on appelle réaliser un exploit. L’Américain Joseph Dituri a battu le record de temps passé sous l’eau, sans dépressurisation. On vous en dit plus.

Alors que certains battent le record du nombre de bières dégustées, d’autres s’autorisent des challenges plus impressionnants. Comme cet américain, Joseph Dituri, un scientifique qui vient de réaliser un véritable exploit sous-marin. En octobre 2024, l’homme s’est lancé le défi inédit de rester sous l’eau le plus longtemps possible sans dépressurisation. Professeur à l'Université de Floride du Sud, il s’est lancé dans cette mission baptisée “Project Neptune 100”.



Crédit : Joseph Dituri

Le but de cette expérience ? Étudier les “impacts physiologiques et psychologiques d'un séjour prolongé sous l'eau”. Pour réaliser son étude, le scientifique avait pour objectif de descendre à 10 mètres de profondeur, au niveau du Jules Undersea Lodge, un hôtel sous-marin à Key Largo, en Floride, durant près de 100 jours. Oui, vous avez bien lu. Il devait donc tenir en immersion dans l’eau le plus longtemps possible.

Crédit : Joseph Dituri

Une vie sous l'eau

Pour réaliser cet exploit, il était placé dans une sorte de capsule, immergé dans l’eau en profondeur et a vaqué à ses occupations. Au total, l’homme a déjà vécu sous l’eau durant près de 74 jours et n’est toujours pas remonté à la surface. De quoi battre le record qui était jusqu’ici détenu par deux professeurs du Tennessee qui était de 73 jours.

Vous vous en doutez, pour vivre autant de temps sous l’eau, l’homme a besoin d’adopter une routine très rigoureuse : avec notamment une alimentation équilibrée, à base de protéines, il pratique une activité physique chaque jour, comme des pompes par exemple, et réalise des siestes régulière au long de la journée. Une routine qui peut faire penser à celle de nombreux astronautes.

Crédit : Joseph Dituri

Bientôt 100 jours de vie sous l’eau

L’objectif ultime de ce projet et de réussir à “peupler les océans” :

“L'idée ici est de peupler les océans du monde, de prendre soin d'eux en y vivant et en les traitant vraiment bien”, comme le rapporte le média Futura.

Et cela implique donc une étude approfondie de plusieurs facteurs comme l’adaptation physiologique à la pression constante, la gestion de l'isolement et de l'espace confiné, l’approvisionnement en nourriture et en oxygène ou encore le maintien d'une activité physique et intellectuelle. D'ici à quelques semaines, il devrait battre l’ultime record en vivant 100 jours sous l’eau. Alors, que pensez-vous de cet exploit ?