Ces jumeaux viennent de naître, mais leur mère n'a que 3 ans de plus qu'eux

Alors oui, on sait, dit comme ça, on dirait qu'il y a un bug dans la matrice. Et pourtant, c'est bel et bien réel : une mère a accouché de deux jumeaux, dont les embryons ont en réalité été congelés il y a… 30 ans. Un record.

30 ans après, la vie

Si les banques de sperme sont un moyen connu pour avoir un enfant - on y congèle tout simplement des spermatozoïdes - il faut aussi savoir qu'il est possible de congeler directement des embryons. Après une fécondation in-vitro, les embryons sont ainsi préservés pour être, plus tard, implantés dans l'utérus d'une femme volontaire : aussi fou que cela puisse paraître, ça fonctionne à vrai dire très bien. La preuve.

Ici, il est question d'un nouveau record historique puisque Rachel Ridgeway, une maman de déjà plusieurs enfants, vient d'accoucher de deux jumeaux : Timothy et Lydia ont toutefois une particularité, celle d'avoir vu leur embryon congelé en 1992.

Born on October 31, Lydia and Timothy Ridgeway were born from what may be the longest-frozen embryos to ever result in a live birth, according to the National Embryo Donation Center. https://t.co/rhSEY24G7H pic.twitter.com/YKl1UqvLeZ — ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 22, 2022

Les parents biologiques sont anonymes et avaient fait don de leur embryon au Centre national de don d'embryons, une association chrétienne à but non lucratif : leur but est donc de proposer des transferts d'embryon congelé, mais uniquement aux couples hétérosexuels mariés depuis au moins trois ans. Des conditions spécifiques auxquels répondaient positivement Rachel Ridgeway et son mari, Philip.

Une différence d'âge qui surprend

Évidemment, le fait le plus surprenant est la différence d'âge entre ces embryons et la mère qui a accouché : au moment de la conception des enfants, quand les embryons ont été mis dans l'azote liquide, Rachel n'avait que 3 ans. Philip, lui, n'en avait que 5. Même si l'âge est déterminé en fonction de la date de la naissance - et pas de la conception biologique - recontextualiser ceci paraît toujours étrange… et impressionnant.



Crédit image : Rachet et Philip Ridgeway

"C'est époustouflant rien que d'y penser", déclare le mari. "Presque toutes les personnes à qui nous en avons parlé ont du mal à se faire à l'idée." Et l'on veut bien les croire !