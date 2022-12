Cet homme de 37 ans vivant en Essonne est l'un des seuls vikings de France

Vous l’ignorez peut-être, mais des Vikings peuplent l’Hexagone, notamment dans la commune de Brunoy (Essonne). Le site actu.fr est allé à la rencontre de l’un d’entre eux.

Non, le peuple viking ne s’est pas éteint. Dans un reportage écrit signé actu.fr, les journalistes ont fait la connaissance de Renaud Maurin, chef du Sail-Fem basé dans la commune de Brunoy (Essonne).

Crédit Photo : image d'illustration / istock

Une reconstitution historique bluffante

Du haut de ses 37 ans, Renaud Maurin n’a rien à envier à Ragnar Lothbrok. Celui qui manie les armes vikings et le bouclier en bois comme un véritable guerrier explique à nos confrères que tout a commencé il y a une dizaine d’années.

À l’époque, le jeune homme - alors âgé de 25 ans - et un ami décident de participer à jeu de rôle grandeur nature. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que que le Brunoyen a adoré l’expérience.Comme le précise le média, l’idée de devenir «chef de clan» émerge au cours d’un anniversaire d’un ami passionné par l’univers viking. C’est à la suite du décès de son ami que Renaud se lance dans la reconstitution et le combat viking en Île-de-France.

Aujourd’hui, le clan compte une dizaine de membres, et possède même son propre emblème. La tribu - qui porte le nom de Sail-Fem - fait partie de l’armée Einherjar Elag, dirigée par un jarl. Au total, cette organisation regroupe 100 personnes.

Au sein de son repère (aka la maison de sa grand-mère), Renaud détient un attirail militaire et un costume historique : casques, haches, épées, lances, pantalons, galons. Le clan perpétue également les traditions vikings telles que cuisiner dans une marmite les recettes écrites par des moines, célébrer des fêtes comme Yule, énumère actu.fr.

Mais ce n’est pas tout ! Renaud et les siens organisent des combats d’époque et suivent un règlement strict et un code d’honneur.