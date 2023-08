Cet homme entretient une relation intime avec sa voiture et se dit “dévasté” après un accident avec son véhicule

Dans l’émission de TLC My Strange Addiction, diffusé en 2012, un homme a déclaré sa flamme à sa voiture et s’est confié sur sa relation étrange avec son véhicule. Vous allez halluciner.

Non, il ne s’agit pas d’une mauvaise blague, mais bien de la réalité. En 2012, l’émission sur TLC, My Strange Addiction, diffuse un épisode inédit. Dans ce numéro, on découvre l’addiction étrange d’un homme, Nathaniel, pour sa voiture, nommée Chase. Ce véhicule, une Chevy Monte Carlo de 1998, est semble-t-il bien plus qu’une simple voiture pour l’homme. D’après lui, il entretiendrait une vraie relation “intime” avec son véhicule.



Crédit photo : TLC

“Ça me brise le cœur”

Dans l’épisode, on découvre l’homme tandis qu'il décrit sa relation passionnelle avec sa voiture, allant jusqu'à embrasser son bolide. Nathaniel aurait même confié avoir eu des relations sexuelles avec sa voiture. Il a raconté au média LADbible avoir eu un véritable "coup de foudre et une connexion instantanée" avec la voiture lorsqu'il l'a vue pour la première fois en 2005. Dans l’épisode, l’homme a poursuivi sa déclaration d’amour en expliquant “qu'il ne savait pas pourquoi il ressentait ce qu'il ressentait à propos de la voiture, mais qu'il était sûr que si quelque chose arrivait à Chase, son cœur s'arrêterait”.

Crédit photo : TLC

Manque de chance, la voiture de Chase a été victime d’un accident. Très endommagé, le véhicule a dû être considéré comme une épave. Face à cet événement tragique, 10 ans plus tard, l’émission TLC a choisi de prendre des nouvelles de Nathaniel, bouleversé par sa perte : "Malheureusement, Chase ne fait plus partie de ma vie. J'y pense beaucoup, ça me brise le cœur qu'il ne soit pas là", a-t-il confié dans un récent épisode.

Crédit photo : TLC

Pour se réconforter, l’homme a dédié une pièce à sa voiture, sa chambre : “Cette pièce est juste un endroit spécial et j'ai l'impression que c'était seulement l'endroit parfait pour elle, juste pour l'avoir près de moi”. Abattu et en larmes, Nathaniel a déclaré qu’il “essayait de la garder dans sa vie". Une chose est sûre, l’émission My Strange Addiction a réussi son casting !

Crédit photo : TLC