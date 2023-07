Il recrée la voiture culte de la série K 2000 et parade dans les rues de La Rochelle, pour le plus grand bonheur des fans

Un passionné a réussi à reproduire à l'identique l'une des plus célèbres voitures de la télévision.

« Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoirs victimes d'un monde cruel et impitoyable ». Ces fameuses paroles, issues du non moins célèbre générique de K 2000, inoubliable série des années 1980, auront marqué plusieurs générations de téléspectateurs, qui n'avaient d'yeux que pour K.I.T.T., la géniale voiture noire autonome pilotée par l'acteur David Hasselhoff alias Michael Knight.

"Le chevalier et sa monture"

Il reproduit la voiture de K 2000 à l'identique

Comme bon nombre de ses contemporains, « Jo », un passionné bordelais de 40 ans, n'a jamais pu oublier ce formidable véhicule. Il en est tellement fan qu'il a réussi à le reproduire à l'identique et c'est assez bluffant, comme l'expliquent nos confrères de Sud Ouest.

Cette réplique parfaite de la Pontiac Firebird est munie d'un moteur V8 et peut même... parler comme l'originale car Jo a installé un système qui reprend des pistes audios issues des différents épisodes.

À l'intérieur, on retrouve quasiment tous les détails qui ont fait le succès de la série, diffusée entre 1986 et 1992. On distingue ainsi le scanner rouge à l’avant, mais aussi le tableau de bord aux multiples écrans ou encore le volant. La voiture est même connectée, ce qui permet à Jo de la commander à distance, avec sa montre.

Crédit photo : Romuald Augé

Pour faire cette réplique, il lui aura fallu des années de travail et de patience mais quand on aime, on ne compte pas.

« J’ai tout fait de A à Z. Cinq ans que je suis dessus et je n’ai pas fini (...) C’est une passion d’enfant », explique ainsi le quadragénaire, pas peu fier de son petit bijou.

De passage à La Rochelle ce jeudi 27 juillet, Jo a pu faire admirer sa création aux habitants qui ont bien cru être retournés dans les années 1980 en apercevant la voiture.