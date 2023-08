Cet homme est accro à l'odeur du thon et boit le jus d'une dizaine de canettes par semaine

Cet homme a un péché mignon qui en laisse beaucoup pantois. Il est addict à l’odeur du thon en boîte et à son jus. Assez pour en dégoûter certains.

Tyler, 30 ans, est tout ce qu’il y a de plus normal pour un homme de son âge : le matin, comme tant d’autres, il aime savourer son latte dans le café du coin. Sauf que l’Américain, originaire du Kansas, aime accompagner son latte… d’une boîte de thon.

Tyler ne peut se passer de son mets favori, le thon en boîte et son jus en particulier. Et c’est en public qu’il savoure ce moment de détente. « J'adore sentir le thon tous les jours, tout le temps, toute la journée, toute la nuit, n'importe quel jour. [Les gens] m'appellent Tuna Tyler [Tyler le thon, ndlr] car je suis accro à l'odeur du thon. Quand les gens me voient sentir le thon en public, vous savez, ils pourraient penser que c'est un peu différent, c'est sûr. Cela peut sembler bizarre pour d'autres personnes - mais, pour moi, je pense que c'est parfaitement normal », raconte Tyler dans l’émission My Strange Addiction (Mon étrange addiction).

En effet, il y a de quoi paraître bizarre aux yeux de certains, puisque Tyler peut engloutir jusqu’à 15 boîtes de thon par semaine.

Une addiction qui dégoûte les internautes

Crédit photo : TLC

Ce que l’on pourrait qualifier de drôle d’addiction pour Tyler s’est manifesté il y a cinq ans. Ce qui l’attire dans le thon ? Il répond, son « odeur, sa texture, sa douceur, son humidité et sa sécheresse ». Le jeune trentenaire aime tellement le thon qu’il invite même sa famille et ses amis à lui offrir du thon, de n’importe quelle saveur, pour Noël et son anniversaire.

Dans l’émission, Tyler révèle qu’il aime tout particulièrement accompagner sa boîte de thon d’un grand jus d’orange bien frais. Quant à l’odeur un peu forte du poisson, cela ne paraît pas déranger l’Américain : « Ça ne me dérange pas quand le jus coule tout le long de mon menton. J’aime en avoir partout, parce que ça me fait me sentir bien et sale », confesse-t-il.

En commentaires de la vidéo, les internautes ne semblent pas partager la passion de Tyler. Beaucoup d’eux associent le thon à de la nourriture pour chat dont l’odeur est nauséabonde. « Le mec devait forcément être un chat dans une vie passée, lol », lance un internaute.