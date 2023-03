Cet homme est devenu bleu après avoir consommé des compléments alimentaires durant une décennie

Qui aurait pu croire qu’en prenant de simples compléments alimentaires, cet homme aurait la peau bleue ? C’est la mésaventure qui est arrivée à cet Américain qui s’auto-médicamentait pour des problèmes de peau.

Crédit : Inside Edition/ Youtube

Lors de son apparition dans l’émission américaine Today, en 2008, Paul Karason avait frappé les spectateurs pour son étrange apparence. L'Américain de Washington avait en effet la peau toute bleue.

Un changement de la couleur de son épiderme dû à une dermatite cutanée (de l'eczéma qui provoque des démangeaisons) qu’il soignait lui-même en consommant des mélanges de composés d’argent durant une décennie. Il s’agissait de colloïde de chlorure d'argent fait maison qu’il prenait tout en frottant une solution d’argent sur son visage.

Dans l’émission, Paul Karason a indiqué que ce mélange avait au moins guéri ses reflux acides et son arthrite.

Une habitude qui n’est pas sans conséquence puisque sa peau s’est ensuite teintée en bleu.

Surnommé « Papa Schtroumpf »

Après son apparition dans l’émission, Paul Karason avait rapidement été surnommé « Papa Schtroumpf » par les spectateurs et internautes. Un surnom que l’homme trouvait très peu flatteur, notamment lorsqu’il sortait de la bouche d’adultes, raconte son épouse.

« Si c'était un enfant qui courait vers lui en disant "Papa Schtroumpf", cela le ferait sourire. Mais si c'était un adulte… ».

Mais un an après son apparition très remarquée dans l’émission de NBC, Paul Karason a révélé que sa vie personnelle n’était pas au beau fixe, notamment financièrement. Quelques années plus tard, Paul a développé des problèmes cardiaques et un cancer de la prostate.

Puis en 2012, il a perdu sa maison et a été contraint de déménager dans un refuge pour sans-abri. Un an plus tard, après un accident vasculaire cérébral, Paul a succombé à une crise cardiaque. Paul a continué de consommer ses mélanges jusqu’à sa mort.

