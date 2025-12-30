Cette carte Pokémon, appartenant à un célèbre youtubeur, va être vendue aux enchères et sera la plus chère de l'histoire

Le 12 janvier prochain, une vente aux enchères va avoir lieu pour vendre la carte Pokémon la plus chère de l’histoire. Elle est estimée à un prix incroyable.

Les cartes Pokémon peuvent être collectionnées par les amoureux de la franchise, mais aussi par les collectionneurs qui veulent en faire un business. En effet, certaines de ces cartes peuvent valoir très cher.

Crédit photo : iStock

Une collection peut donc rapidement valoir une petite fortune. On a pu le vérifier par le passé avec notamment ce collectionneur de 29 ans qui possède plusieurs cartes, dont la valeur totale est estimée à plus d’un million d’euros. On peut également citer l’exemple de ce jeune homme, ayant abandonné ses études pour vendre des cartes Pokémon, qui gagne aujourd’hui… 800 000 euros par an.

Une carte Pikachu

Si ces sommes paraissent incroyables, une nouvelle carte Pokémon pourrait bien battre tous les records. En effet, la carte la plus chère de l’histoire va bientôt être cédée lors d’une vente aux enchères. Elle est mise en vente par l’influenceur Logan Paul, connu pour ses vidéos sur YouTube et sa carrière de catcheur, ou de boxeur.

Comme le rapporte Paris Match, il s’agit de la carte “Pikachu Illustrator”. Logan Paul a acquis cette carte en 2021 en payant 5,3 millions de dollars à un collectionneur émirati.

Il s’agit de la carte la plus rare au monde. Il n’en existe que 39 exemplaires. Elle est la plus recherchée par les collectionneurs puisque les 39 modèles d’origine ont été distribués uniquement aux vainqueurs d’un concours de dessin, organisé par un magazine de manga.

Crédit photo : The Pokémon Compagny

Une vente d’exception

La vente aux enchères sera organisée par la plateforme Goldin Auctions le 12 janvier prochain. Logan Paul a déjà reçu une avance de 2,5 millions de dollars sur la vente de la part de Ken Goldin, collectionneur et PDG de Goldin Auctions.

“Le marché Pokémon est en plein essor. Il est plus florissant que jamais. Ken m’a fait une offre que je ne pouvais pas refuser", a indiqué Logan Paul, selon des propos rapportés par BFMTV.

Selon les estimations des experts, la carte de Pikachu pourrait se vendre entre 7 et 12 millions de dollars. Un prix astronomique qui bat tous les records.