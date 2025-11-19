«J'ai vu son regard se briser» : il vole son classeur de cartes Pokémon à un enfant de 4 ans et s'enfuit en courant

Près de Lyon, un petit garçon de 4 ans s’est fait voler son classeur de cartes Pokémon alors qu’il était dans les transports en commun. Sa mère a lancé un appel à l’aide qui a été entendu, et la communauté s’est soudée pour venir en aide au petit garçon.

Depuis des années, les cartes Pokémon passionnent toutes les générations. Ces cartes à collectionner peuvent avoir beaucoup de valeur, comme le prouve cet homme qui possède une collection de plus d’un million d’euros, ou encore ce jeune homme qui a arrêté ses études pour vendre des cartes Pokémon, et qui gagne 800 000 euros par an.

Crédit photo : iStock

S’il s’agit d’un véritable business pour certains, les cartes Pokémon peuvent également être une passion. C’est le cas pour Nino, un petit garçon de 4 ans qui collectionne les cartes Pokémon, comme de nombreux enfants de son âge. Un petit trésor pour le Lyonnais.

Il se fait voler ses cartes Pokémon

Cependant, Nino s’est récemment fait voler son classeur de cartes Pokémon. Le drame est survenu alors qu’il prenait les transports en commun avec sa mère et son petit frère. Après le vol, un appel à l’aide a été lancé par la famille de Nino pour tenter de retrouver le classeur. Un message a été publié sur le compte Instagram dédié à la passion du petit garçon pour Pokémon.

“J’ai besoin de votre aide pour Nino. Ce matin, nous avons pris le tram avec Nino pour aller chercher un colis, puis continuer direction l’école. Nino avait emporté son classeur de cartes Pokémon, son trésor absolu pour montrer ses nouvelles acquisitions à son copain Emile. Dans le tram, il était assis tranquillement à le feuilleter, complètement absorbé par ses cartes. Et puis, tout a basculé. Un jeune, je dirais peut-être dans la vingtaine, s’est approché et lui a arraché le classeur des mains avant de disparaître aussi vite qu’il était venu”, peut-on lire sur le réseau social.

Crédit photo : iStock

De son côté, Nino est très triste d’avoir perdu son petit trésor, qui lui tenait beaucoup à coeur.

“Quand Nino a compris, j’ai vu son regard se briser. Je ne comprends pas ce qui a poussé quelqu’un à faire ça. Est-ce les deux gros hits qu’il avait dedans, des cartes qui valent entre 150 et 200 euros chacune (il en a 3) ? Est-ce l’ensemble des petites cartes plus modestes mais qui, cumulées, montent facilement à peu près à 200 euros ? Je ne comprends pas… Je n’arrive même pas à imager ce qui traverse l’esprit de quelqu’un qui vole un enfant de 4 ans. Aidez-nous, en mettant en story, republiez, aidez Nino s’il vous plaît à retrouver son classeur.”

Un élan de solidarité

Cet appel à l’aide a fait beaucoup de bruit puisqu’il est parvenu aux oreilles de Terence Atmane, joueur de tennis mondial et fan de Pokémon. Le sportif a décidé d’apporter son soutien à la famille en offrant de nombreux cadeaux Pokémon au petit garçon pour Noël.

“Vraiment le coeur brisé de voir que quelqu’un a osé voler un classeur de cartes Pokémon à un enfant de 4 ans”, a-t-il réagi sur Instagram.

Crédit photo : @terenceatmane / Instagram

En plus de cela, de nombreux internautes ont décidé d’envoyer des cartes et des cadeaux Pokémon au petit Nino pour le réconforter. Un bel élan de solidarité qui a ému sa famille.