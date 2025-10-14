Sa femme jette sa collection de cartes Pokémon à la poubelle, il demande le divorce et les internautes sont de son côté

Sur Reddit, un homme a raconté que sa femme avait jeté sa collection de cartes Pokémon à la poubelle, sans le prévenir. Blessé, il envisage de demander le divorce.

Certaines personnes sont très nostalgiques et sentimentales quand elles repensent à leur enfance, et ont gardé auprès d’elles des souvenirs précieux dont elles ne veulent pas se débarrasser. C’est le cas de cet homme qui collectionne les cartes Pokémon depuis qu’il est petit. Aujourd’hui âgé de 30 ans, il a gardé sa collection dans un classeur et possède des cartes datant des années 1990.

Crédit photo : iStock

Cependant, sa femme a décidé de jeter toute sa collection à la poubelle, sans le prévenir.

“Je les gardais bien rangées dans des classeurs sur une étagère dans mon bureau. Il y a quelques jours, j’ai remarqué qu’elles n’étaient plus là, et quand j’ai demandé à ma femme où elles étaient, elle m’a dit tranquillement qu’elle les avait jetées parce que “tu es un homme adulte, tu n’as pas besoin de jouer avec des trucs d’enfants”. J’étais franchement dégouté”, a confié l’homme sur Reddit.

Il envisage de divorcer

Si cet homme est blessé, c’est parce que cette collection de cartes était un souvenir qui comptait beaucoup à ses yeux et une grande partie de sa vie. S’il ne voulait pas s’en débarrasser, c’est parce que sa collection lui tenait à coeur. Alors qu’il est marié depuis deux ans avec sa femme, il envisage de demander le divorce.

“Elle n’a même pas demandé, elle a juste foutu à la poubelle quelque chose qui fait partie de ma vie depuis des décennies. Quand je me suis énervé, elle a enfoncé le clou et a dit que je devrais la remercier de “m’aider à passer à autre chose”. On dirait bien que je vais devoir demander le divorce, alors je voulais juste crier ça dans le vide pendant que je décide quoi faire”, a déclaré l’homme.

Crédit photo : iStock

Sur le réseau social, les internautes sont unanimes : ils le soutiennent et lui confirment qu’il devrait divorcer.

“Sans exagérer, ça mérite le divorce”, “Si tu aimes quelqu’un, tu respecteras au moins ses centres d’intérêt, aussi stupides soient-ils à tes yeux”, “Je porterais plainte, les cartes Pokémon, c’est des objets de collection”, “Ce n’est pas vraiment une question de cartes. Elle ne te respecte pas en tant que personne. Divorce”, ont commenté les internautes sur Reddit.

En plus d’avoir jeté un souvenir à la poubelle, cette femme a sans doute gaspillé beaucoup d’argent. En effet, certaines cartes Pokémon peuvent se revendre une petite fortune, comme ces 15 cartes les plus chères au monde. Collectionner des cartes Pokémon peut devenir un vrai business, comme l’a prouvé cet homme de 23 ans qui a abandonné ses études pour vendre des cartes Pokémon et qui gagne 800 000 euros par an. C’est également le cas de ce jeune homme qui possède une collection de cartes Pokémon à plus de 1 million d’euros.

Des collections impressionnantes qui prouvent qu’en plus d’avoir profondément blessé son mari, cette femme a sans doute fait la plus grosse erreur de sa vie.